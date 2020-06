De alternatieve provider edpnet gaat na haar downloadsnelheid ook de upload van haar twee snelste abonnementen verhogen.

De abonnementen Fiber XL en FIber Pro kregen in maart al een verhoging van de downloadsnelheid van 250 mbps naar 500 mbps. Nu volgt ook de uploadsnelheid van 50 naar 100 mbps. De prijs blijft ongewijzigd.

edpnet is een relatief kleine speler die de laatste tijd vooral inzet op prijsbewuste klanten die geen tv-abonnement willen, of vooral online kijken. De operator hanteert al jaren geen downloadlimiet.

Wel moeten we nuanceren dat de hoge snelheden niet overal beschikbaar zijn. Het gaat in praktijk om huishoudens die zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van Proximus. Die uitrol is al enkele jaren bezig, maar beperkt zich in praktijk vooral tot het centrum van steden en sommige nieuwe verkavelingen.

