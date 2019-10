De alternatieve operator edpnet pakt uit met een scherp mobiel aanbod. Het doet dat voortaan op het netwerk van Orange in plaats van Proximus dankzij een overname eerder dit jaar.

Het nieuwe mobiele aanbod is een vrij modulair abonnement. Voor vier euro per maand krijg je 250 belminuten of sms'en. Voor acht euro per maand is dat onbeperkt. Het data-aanbod is vergelijkbaar: 4 euro voor één gigabyte, 12 euro voor vijf gigabyte of 20 euro voor tien gigabyte per maand. Dat doorgaans een goedkoper of minstens evenwaardig aanbod als de voornaamste gsm-operatoren.

Onbeperkte data is niet mogelijk en dat is een bewuste keuze. "Ons nieuwe mobiele aanbod is gepositioneerd voor het grootste deel van de markt met een dataverbruik tussen 2GB en 10GB per maand, wetende dat het gemiddeld verbruik in België ongeveer 2 GB is," zegt Tomas Cautereels, business developer mobile bij edpnet. "We denken niet dat een onbeperkte databundel iets is waar mensen van wakker liggen. De optie 'onbeperkte data' wordt mogelijk in de toekomst aangeboden zodra er voldoende vraag naar is."

We moeten daarbij opmerken dat de onbeperkte abonnementen bij operatoren niet helemaal onbeperkt zijn. Doorgaans gaat het om een fair use policy die, afhankelijk van de operator, tot 20-25 gigabyte gaat. Nadien val je als gebruiker terug op een beperkte snelheid.

Via Orange

edpnet heeft al langer een mobiel aanbod via Proximus. Voortaan loopt dat voor het nieuwe abonnement via Orange. Dat heeft te maken met de overname van Galaxy Mobile, een kleine speler die edpnet begin dit jaar overnam. "Zij hadden een heel goed MVNO-contract met Orange, en zo kunnen wij ook gebruik maken van die voorwaarden," licht chief operations officer Joachim Slabbaert toe.