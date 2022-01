De alternatieve operator verhoogt haar abonnementsprijzen met één euro per maand. Het is de eerste prijsverhoging in meer dan tien jaar bij het bedrijf.

Vanaf 1 maart worden alle abonnementen bij Edpnet één euro duurder. Voor het consumentenaanbod is dat inclusief BTW, voor de zakelijke abonnementen is dat exclusief BTW. Zo gaat het goedkoopste abonnement VDSL XS van 24,95 euro per maand naar 25,95 euro per maand. Het duurste (Fiber Pro) gaat van 64,95 euro naar 65,95 euro. Ook de installatiekost ligt voortaan iets hoger.

Consumentenabonnementen

Type abonnement Oude abonnementsprijs Nieuwe abonnementsprijs VDSL XS €24,95 €25,95 VDSL XL €34,95 €35,95 FIBER XS €34,95 €35,95 FIBER XL €44,95 €45,95

Zakelijke abonnementen

Type abonnement Oude abonnementsprijs Nieuwe abonnementsprijs VDSL SMALL BUSINESS €44,95 €45,95 VDSL PRO €64,95 €65,95 FIBER SMALL BUSINESS €44,95 €45,95 FIBER PRO €64,95 €65,95

Als reden voor de prijsstijging wijst het bedrijf naar stijgende kosten voor het netwerk, personeel en energie. 'Als het aan mij lag, lieten we onze prijzen helemaal nooit stijgen. Maar wij moeten ook onze rekeningen betalen. Dus soms, héél soms, moeten we toch door de zure appel bijten,' zegt COO Joachim Slabbaert.

Edpnet is een van de weinige alternatieve operatoren in België. Het bedrijf biedt vast internet aan via het VDSL en glasvezelnetwerk van Proximus. Aangevuld met mobiele abonnementen.

De prijsstijging is wel relatief. Terwijl sommige grote spelers quasi jaarlijks hun tarieven verhogen, is het voor Edpnet de eerste keer sinds 2011 dat het meer aanrekent voor haar dienstverlening. Ook benadrukt het bedrijf dat het zelf hoopt dat het hier bij blijft. 'Ik duim alvast dat we de prijs stabiel kunnen houden voor de volgende 10 jaar,' aldus Slabbaert.

