De alternatieve operator EDPnet heeft tijdelijk bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Maar het bedrijf stevent niet af op een faillissement. Ook de internetdiensten komen momenteel niet in het gedrang.

EDPnet NV vroeg op 31 oktober bescherming tegen schuldeisers aan, vernam Data News. Het nieuws wordt bevestigd door het bedrijf zelf. Het gaat om een gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord. Dat is de 'laagste' vorm van bescherming tegen schuldeisers.

Concreet loopt die bescherming tot 15 december en komt de procedure neer op een soort adempauze ten opzichte van één of enkele schuldeisers. Een bron dicht bij die procedure zegt aan Data News dat er 'geen sprake is van een nakend faillissement' en dat er om die reden ook niet naar een overnemer wordt gezocht.

EDPnet bestaat sinds 1999 en is een van de laatste kleine internetoperatoren voor de consumentenmarkt. Het gebruikt daarvoor het VDSL- en glasvezelnetwerk van Proximus, maar is in tegenstelling tot Scarlet of Mobile Vikings niet in handen van Proximus zelf. Ondanks die positie pakt het bedrijf al jaren uit met vast internet dat goedkoper is dan wat Proximus, Telenet of Orange aanbieden.

De situatie bij EDPnet NV zelf zou geen gevolgen hebben voor de klanten en hun internettoegang.

Wel faillissement bij dochterbedrijven eigenaar

Gelijk met de bescherming tegen schuldeisers voor EDPnet NV, is wel een aantal bedrijven van EDPnet-eigenaar Philip Deutz failliet verklaard. Eén daarvan kan op termijn mogelijk de werking van het bedrijf bemoeilijken.

Het gaat om EDP Admin BV, EDP Systems C en T NV, Talessa BV en Clancy BV. Zij werden op 31 oktober failliet verklaard. Juridisch gezien zijn dat geen dochter- of zusterbedrijven van EDPnet NV en hebben ze dus geen directe link met EDPnet zelf. Maar zijn het wel bedrijven van EDPnet-eigenaar Philip Deutz. Net zoals EDPnet NV hebben ze hetzelfde adres op de Landeghemstraat in Sint-Niklaas, met uitzondering van Talessa BV dat in Diegem zit.

Maar in praktijk zijn de bedrijven wel aan elkaar gelinkt. De website van Talessa komt uit op die van EDPnet. En Data News vernam dat Clancy BV het vastgoed van EDPnet bevat en dat bedrijf is failliet verklaard. Daartegen werd al beroep aangetekend, zegt curator Marga Pieters aan onze redactie.

Update 11.30 uur:

Clancy BV is niet het bedrijf dat de servers van EDPnet bevat, maar wel het vastgoed van het bedrijf. De laatste alinea van dit artikel is daarom aangepast.

