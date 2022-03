De van oorsprong Oostenrijkse 'unicorn' wil tegen eind dit jaar 150.000 één-op-één online bijlessen verzorgen in de VS.

GoStudent is een aanbieder van online bijlessen voor kinderen in het basis- en het middelbaar onderwijs. De lessen worden één-op-één via video gegeven, en uitgevoerd op het platform van de start-up. Het is meteen ook een van Europa's hoogst gewaardeerde 'edtech'-bedrijven met een waarde van zo'n drie miljard euro, officieel dus een 'unicorn'. Het bedrijf is nu actief in 22 landen, maar daar komen dus ook de Verenigde Staten bij. GoStudent heeft net een kantoor geopend in de start-up hub van Austin in de staat Texas.

Daar gaat de start-up individuele online bijlessen aanbieden voor onder meer gestandaardiseerde testen. Het gaat om dertig vakken in een markt van zo'n 50 miljoen studenten, aldus GoStudent in een persbericht. 'Het marktpotentieel van meer dan 50 miljoen studenten tussen zes en achttien jaar is enorm', zegt Laura Warnier, chief growth officer van GoStudent, 'De marktomstandigheden zoals we die aantroffen bij het betreden van de VS zijn gunstig. Ook is online leren in de VS al vertrouwd en ingeburgerd.'

De start-up werkt via abonnementen van 6 tot 36 maanden, met een prijs per sessie van 32 tot 50 dollar. Het bedrijf heeft meer dan 1.700 mensen in dienst en levert maandelijks meer dan 1,5 miljoen bijlessen. Daarvoor doet het beroep op meer dan 19.000 docenten.

GoStudent is een aanbieder van online bijlessen voor kinderen in het basis- en het middelbaar onderwijs. De lessen worden één-op-één via video gegeven, en uitgevoerd op het platform van de start-up. Het is meteen ook een van Europa's hoogst gewaardeerde 'edtech'-bedrijven met een waarde van zo'n drie miljard euro, officieel dus een 'unicorn'. Het bedrijf is nu actief in 22 landen, maar daar komen dus ook de Verenigde Staten bij. GoStudent heeft net een kantoor geopend in de start-up hub van Austin in de staat Texas. Daar gaat de start-up individuele online bijlessen aanbieden voor onder meer gestandaardiseerde testen. Het gaat om dertig vakken in een markt van zo'n 50 miljoen studenten, aldus GoStudent in een persbericht. 'Het marktpotentieel van meer dan 50 miljoen studenten tussen zes en achttien jaar is enorm', zegt Laura Warnier, chief growth officer van GoStudent, 'De marktomstandigheden zoals we die aantroffen bij het betreden van de VS zijn gunstig. Ook is online leren in de VS al vertrouwd en ingeburgerd.'De start-up werkt via abonnementen van 6 tot 36 maanden, met een prijs per sessie van 32 tot 50 dollar. Het bedrijf heeft meer dan 1.700 mensen in dienst en levert maandelijks meer dan 1,5 miljoen bijlessen. Daarvoor doet het beroep op meer dan 19.000 docenten.