Als onderdeel van de Europese Green Deal moet onze CO2-uitstoot in 2030 55% lager liggen dan in 1990. Zonder wereldwijde samenwerking lukt dat niet, zegt TCS.

Tegen 2050 wil Europa de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden. Volgens de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry moeten we voor de helft van dat resultaat rekenen op technologie die we nog moeten uitvinden. De uitspraak is intussen een eigen leven gaan leiden. Ze leverde ook veel kritiek op. Kerry zou last hebben van 'clean tech optimism'. Ook zonder onze huidige levensstandaard op te geven, zouden we - met die toekomstige technologie - de beoogde reductie kunnen behalen. Critici merken op dat we in afwachting van die technologie onze manier van leven toch maar beter al flink bijsturen.

Om nieuwe oplossingen te vinden en de weg naar 'netto nul' te versnellen is verregaande, sector-overschrijdende samenwerking en internationale co-innovatie nodig, klinkt het bij Tata Consultancy Services (TCS). 'De klimaatverandering aanpakken is niet iets dat je als bedrijf zomaar op je eentje kunt realiseren', zegt CTO Ananth Krishnan in een video-interview met Data News. 'Je hebt er een ecosysteem voor nodig.' En dat bouw je stap voor stap. 'Voor we de uitstoot kunnen reduceren, moeten we eerst meten wat we uitstoten. Zo komen we bij IT terecht.' Daarna kan IT ook mee deel zijn van de oplossing.

Meer efficiëntie

Volgens Krishnan moeten bedrijven uiteraard in de eerste plaats zelf de handen uit de mouwen steken. Ze ontwikkelen daar een ESG-beleid voor (Environmental, Social, Governance). Maar ook al veegt iedereen voor zijn eigen deur, dat zal niet voldoende zijn om de klimaatdoelstellingen te behalen. 'In een tweede beweging moeten we tot meer efficiënte oplossingen komen', zegt hij. 'Die uitdaging is meteen al veel complexer. De standaarden zijn nog volop in ontwikkeling. We werken daar met TCS trouwens actief aan mee.'

Hier komt het idee van het ecosysteem naar voren. TCS brengt partners en klanten samen om zo de uitwisseling van technologieën en ideeën te versnellen. In dat ecosysteem moeten ook opinieleiders uit de academische wereld, overheidsinstellingen, start-ups en grote bedrijven een stem krijgen. De ambitie van TCS is op dat vlak duidelijk. 'In eerste instantie richten we ons op softwareontwikkeling, cloud, data en cybersecurity. Op middellange termijn zien we een sleutelrol voor AI, zeker wanneer de technologie straks op grote schaal doorbreekt in de industrie.' Op lange termijn gelooft TCS in een science-based aanpak: nieuwe technologie zal daarbij voor nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen. 'We werken nu al met verschillende universiteiten samen om te kijken hoe we met een manier van werken die op wetenschap is gebaseerd, kunnen bijdragen aan de CO2-reductie.'

Versnelde digitale transformatie

Een praktische invulling van de visie van TCS gebeurt onder meer in de zogenaamde Pace Ports. Het gaat om een wereldwijd netwerk van co-innovatie- en onderzoekscentra waar bedrijven uit diverse sectoren samenwerken aan nieuwe, duurzame oplossingen. De Pace Ports zijn onder meer gericht op de snelle ontwikkeling van prototypes. Behalve in New York en Tokio opende TCS ook zo'n Pace Port in Amsterdam. 'Je moet het zien als een start-up accelerator', zegt Ananth Krishnan, 'een designstudio waar verschillende partners uit het ecosysteem elkaar fysiek ontmoeten en concreet in actie treden.'

In diezelfde geest passen ook de Sustainathons die TCS organiseert: hackatons die slimme koppen samenbrengen om te werken aan praktische oplossingen voor echte, concrete problemen. 'Het idee om als bedrijf iets terug te geven aan de maatschappij is voor ons niet nieuw', besluit hij. 'Het zit in ons DNA. Met concrete acties als de Pace Ports vertalen we dat tot op het operationele niveau. In onze cultuur zit die houding al langer. Nu willen we ook bewijzen dat het echt werkt, op wereldwijde schaal.'

