Een derde KMO-werknemers weet niet hoe ze een phishing mail moeten identificeren

Volgens de bank is businessfraude via e-mail in de UK met 58 procent gestegen het voorbije jaar. Een op twaalf werknemers zou met scam mails te maken hebben gekregen, en de werknemers die het meest gevoelig zijn voor deze scams zijn IT'ers, samen met werknemers in advocatenkantoren, HR en de financiële sector.

De meest gebruikte strategieën van de hedendaagse mail scammer zijn vormen van verpersoonlijking. Daarbij gaan scammers mails sturen in naam van een leverancier, of een manager, om medewerkers te vragen de gegevens van bankrekeningen aan te passen. Of ze sturen meer traditionele phishing mails, waarbij ze zich als een bekend computerbedrijf of dienstenbedrijf voordoen, om te proberen persoonlijke gegevens los te krijgen. De helft van de ondervraagden (53 procent) zegt alvast dat ze mails gekregen hebben van scammers die zich voordeden als hun baas, een gelijkaardig aantal (52 procent) heeft valse mails gekregen van leveranciers.

Volgens het onderzoek is meer dan een derde van de ondervraagden (37 procent) niet eens zeker hoe ze zo'n vervalste mail moeten identificeren. Misschien nog opvallender: zo'n vijf procent van de slachtoffers probeerde de scam waaraan ze ten prooi vielen te verdoezelen, omdat ze bang waren dat het tot hun ontslag zou leiden. Dat is een bijzonder vervelende reactie, omdat de scammers zo mogelijk toegang behouden tot de gegevens of geld kunnen (blijven) overschrijven.

De bevraging was onderdeel van een Britse campagne 'Get Safe Online', die werknemers, vooral bij KMO's, wil leren hoe ze met scammers moeten omgaan.