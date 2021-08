Er bestaan vandaag in totaal 45.116 Belgische webwinkels, waarvan een derde pas gedurende de afgelopen vijf jaar is opgericht. Dat blijkt uit een onderzoek van BeCommerce dat werd uitgevoerd door softwarebedrijf Inoopa.

BeCommerce, de sectororganisatie voor de e-commerce, bracht alle webwinkels in kaart die voldoen aan de definiëring van de Europese data-instelling Eurostat. Het gaat dus om alle websites waar online bestellingen gebeuren en is dus niet gebaseerd op betalingen.

Een vijfde uit Antwerpen

In totaal zijn er in België 45.116 webwinkels gelinkt aan een Belgisch bedrijf, waarvan een derde pas gedurende de afgelopen vijf jaar is opgericht. Bijna de helft van de Belgische webshops opereert in de detail- en groothandel. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de meeste van de Belgische webwinkels afkomstig zijn uit Vlaanderen: maar liefst 71 procent. Een vijfde van het totale e-commercelandschap is afkomstig uit de provincie Antwerpen.

'E-commerce is meer ingeburgerd in Vlaanderen dan in Wallonië of Brussel', ziet Sofie Geeroms, managing director van BeCommerce. 'Uit onze Market Monitor die de aankoopcijfers bij Belgische consumenten meet, bleek al langer dat de Vlaming veel meer online kocht. Nu blijkt ook dat Vlaamse ondernemers meer de reflex hebben om (ook) online te verkopen dan ondernemers in de rest van het land.'

Start-ups of eenmanszaken

Tegen de verwachtingen in zijn de meeste Belgische webshops geen grote bedrijven, maar eerder kleine start-ups of zelfs eenmansbedrijven. Een Belgische webshop heeft gemiddeld maar één tot vijf werknemers in dienst en minder dan een miljoen geschatte omzet. Een vijfde van de Belgische webshops wordt uitgebaat door zelfstandigen.

