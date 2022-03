Het Vlaamse glasvezelbedrijf Fiberklaar zit één jaar na de oprichting naar eigen zeggen op schema om tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens van een glasvezelaansluiting te voorzien. Het bedrijf trekt daar tweeënhalf miljard euro voor uit.

In het eerste jaar richtte Fiberklaar zijn pijlen op 29 Vlaamse steden en gemeenten in verschillende provincies, goed voor zo'n 235.000 potentiële aansluitingen in uitvoering. Daarmee wil het bedrijf de fiberachterstand die ons land opliep ten opzichte van onze buurlanden inhalen.

'Van start-up naar scale-up'

Het netwerkbedrijf is inmiddels met de werken gestart in Geel, Wetteren, Kontich, Aartselaar, Turnhout, Sint-Niklaas en Gent (Ledeberg). In 22 andere plaatsen lopen er lokale glasvezelcampagnes of zijn die al succesvol afgerond. Tussen nu en het einde van het jaar staan er nog tientallen steden en gemeenten op de planning.

'We zijn op één jaar tijd gegroeid van een start-up naar een uit de kluiten gewassen scale-up', zegt CEO Rik Missault. 'Intussen zetten onze mensen en partners zich elke dag opnieuw in om de fiberachterstand in Vlaanderen bij te benen.' In totaal heeft Fiberklaar zelf 87 mensen in dienst. Het bedrijf werkt daarnaast samen met zeven partners om het netwerk aan te leggen. Bij die partners zijn dagelijks nog eens zeshonderd mensen actief voor Fiberklaar.

Vier providers

Intussen hebben vier Belgische internetproviders gekozen het open Fiberklaar-netwerk om hun glasvezelpakketten tot bij hun klanten te brengen. Het gaat om Proximus, edpnet, RapidXS en Multifiber. In de toekomst kunnen hier nog providers bij komen, zo klinkt het.

