Els Bellens is redactrice bij Data News.

Een Britse hacker moet een miljoen euro aan cryptogelden terugbetalen. De man maakte het geld buit door persoonlijke gegevens te stelen en door te verkopen.

Een Britse rechtbank heeft verschillende 'crypto wallets' in beslag genomen van een Britse hacker, Grant West. De man was op het dark web gekend onder de naam 'Courvoisier' en werd na een politie-operatie opgepakt. De rechtbank in Southwark beveelt hem nu de gelden terug te betalen.

West gebruikte phishingmails om financiële gegevens buit te maken van duizenden mensen tussen 2015 en 2017. Hij zou volgens het politie-onderzoek ook cyberaanvallen hebben uitgevoerd op zeventien grote bedrijven, waaronder Uber, T Mobile en de Britse supermarktketens Sainsbury's en Asda. Hij verkocht de gestolen gegevens online en sloeg het geld op in verschillende crypto-rekeningen.

Bij zijn arrestatie vonden politiediensten een SD-kaart met 78 miljoen individuele gebruikersnamen en wachtwoorden, naast 63.000 gegevens over krediet- en bankkaarten. Voor zijn aanvallen gebruikte hij de laptop van zijn vriendin, waarop ook een map stond met de gegevens van 100.000 mensen.

West werd al in september van 2017 gearresteerd en in mei van dit jaar veroordeeld tot tien jaar cel voor fraude. Deze week neemt de rechtbank ook zijn cryptogeld in beslag. Het gaat om zo'n 990.000 euro aan digitale munten. Die munten zullen verkocht worden om de slachtoffers te vergoeden.