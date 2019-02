Eén miljoen euro voor Limburgs leerplatform

Mobietrain is een mobiel leerplatform dat bedrijven kunnen personaliseren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een quiz samenstellen rond een nieuw product. Het bedrijf telt acht werknemers, heeft meer dan tienduizend gebruikers in tien landen en wordt geleid door Guy Van Neck.

De investering die het bedrijf nu krijgt is afkomstig van LRM, ING en enkele private investeerders. Door de investering gaat het bedrijf zich voortaan vestigen in de C-mine Crib in Genk.

"Wij bieden onze software aan en bedrijven krijgen de kans om een eigen mobiele leerapplicatie te bouwen. Lanceert een bedrijf bijvoorbeeld een nieuw product of een nieuwe dienst, dan krijgen de medewerkers een halve dag opleiding die vervolgens wordt aangevuld met uitdagende quizjes en vragen in de app. Vroeger zouden ze hier drie dagen opleiding voor uittrekken en dan nog komt de boodschap niet altijd helemaal over." Aldus Van Neck.

"Door middel van 'gamificatie ' kunnen ze elkaar uitdagen of gewoon info vergaren. Zo krijgen ze op een toffe manier de belangrijkste must-knows van een nieuw product of dienst erg snel onder de knie."

De ambitie is om met de investering het team te verdubbelen naar 15 mensen. Tegen eind dit jaar wil het bedrijf in totaal honderdduizend gebruikers bereiken.