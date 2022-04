Het aantal mobiele apps dat je kan downloaden uit de Play Store van Google, is de afgelopen vier jaar met één miljoen stuks afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van website TradingPlatforms.com.

In maart van dit jaar telde de Google Play Store 2.591.578 applicaties. Dat is een daling van 28 procent tegenover de 3,6 miljoen apps die in maart 2018 door de winkel werden aangeboden. De daling heeft voornamelijk te maken met Googles regelmatige opkuis van toepassingen die de spelregels van de Play Store schenden.

Tweeledige benadering

'Het is dan ook de plicht van Google zijn gebruikers te beschermen tegen apps die kwalijke bedoelingen hebben', zegt Edith Reads van TradingPlatforms.com. 'De Play Store wemelt van de apps die de goede werking van smartphones en tablets kunnen verstoren. Sommige kunnen zelfs de veiligheid van gebruikers die ze downloaden in gevaar brengen. Deze realiteit maakt dergelijke opschoningen onvermijdelijk.'

Google hanteert een tweeledige benadering om naleving van de voorwaarden van zijn downloadwinkel te controleren. Sinds 2015 gebruikt het bedrijf een combinatie van menselijke beoordelaars en AI-tools om kwaadaardige of niet-conforme apps op te sporen. Toepassing die de voorwaarden ernstig schenden, worden vervolgens uit de Play Store gebannen.

Apple op nummer twee

Hoewel er in vier jaar tijd dus één miljoen apps werden verboden, is de Google Play Store met 2,6 miljoen toepassingen nog steeds 's werelds grootste downloadwinkel. De tweede plek is voor de Apple App Store met ruim 2,3 miljoen applicaties.

Ook andere stores strijden om marktaandeel. Zo heeft de Amazon App Store intussen zo'n 500.000 applicaties in de aanbieding en herbergt de (vooral op de Chinese markt gerichte) downloadwinkel van Tencent bijna 44.000 toepassingen.

