Een nieuw hoofdstuk in Facebooks toch al rampzalige jaar

2018 is een rampzalig jaar geworden voor Facebook. Na het Cambridge Analytica-schandaal, de recente Definers-affaire en het Myanmar-rapport, kwam vandaag een verzameling interne emails naar buiten die het bedrijf opnieuw in kwaad daglicht zetten. Het Britse parlementslid Damian Collins publiceerde 250 pagina's die hij eerder dit jaar op een opmerkelijke manier verkregen had.

