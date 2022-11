Een op de drie bedrijven uit de top 55 met de meest bezochte websites in België springt slordig om met onze gegevens. Dat blijkt uit onderzoek van de UHasselt, schrijft het Belang van Limburg zaterdag.

In het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR) moeten bedrijven als je daarom vraagt alle informatie bezorgen die ze over jou verzameld hebben. Twee onderzoekers van de Universiteit Hasselt gaven zich voor elkaar uit en probeerden zo elkaars persoonlijke gegevens op te vragen. Vijftien van de 55 onderzochte bedrijven lieten zich vrij makkelijk misleiden. "Er zijn dus vijftien bedrijven waar we van eender wie data kunnen gaan stelen", zegt onderzoeker Mariano Di Martino.

In sommige gevallen gaat het zelfs over uiterst gevoelige informatie. "Zo hebben we niet alleen rekeningnummers en financiële transacties ontvangen, maar ook parkeerdata of plekken waar we geweest zijn. Dat is zeer gevoelige informatie, zeker als die in verkeerde handen valt", aldus Di Martino. De 'kwetsbare' bedrijven werden achteraf ingelicht over het experiment.

In het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR) moeten bedrijven als je daarom vraagt alle informatie bezorgen die ze over jou verzameld hebben. Twee onderzoekers van de Universiteit Hasselt gaven zich voor elkaar uit en probeerden zo elkaars persoonlijke gegevens op te vragen. Vijftien van de 55 onderzochte bedrijven lieten zich vrij makkelijk misleiden. "Er zijn dus vijftien bedrijven waar we van eender wie data kunnen gaan stelen", zegt onderzoeker Mariano Di Martino. In sommige gevallen gaat het zelfs over uiterst gevoelige informatie. "Zo hebben we niet alleen rekeningnummers en financiële transacties ontvangen, maar ook parkeerdata of plekken waar we geweest zijn. Dat is zeer gevoelige informatie, zeker als die in verkeerde handen valt", aldus Di Martino. De 'kwetsbare' bedrijven werden achteraf ingelicht over het experiment.