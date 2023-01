Het aandeel geëlektrificeerde auto's in de nieuw ingeschreven auto's is in 2022 verder toegenomen. Was in 2021 nog een vierde van de nieuwe auto's plug-in, hybride of 'puur' elektrisch, dan waren deze in 2022 goed voor meer dan een derde van de nieuw ingeschreven auto's.

Dat blijkt uit cijfers die automobielfederatie Febiac bekend maakt. Het zijn vooral bedrijven en zelfstandigen die de weg gevonden hebben naar deze auto's, particulieren keken ook in 2022 nog de kat uit de boom.

De automobielfederatie merkt verder op dat het aandeel van auto's die met een stekker worden opgeladen, dus hybride en elektrische auto, toegenomen is tot 27 procent. In 2021 waren deze nog goed voor 18 procent.

Die toename gaat ten koste van de klassieke verbrandingsmotoren. De benzinemotoren leiden dan wel nog altijd het klassement, voor het eerst sinds 2017 zijn ze onder de grens van 50 procent gezakt. Dieselmotoren zetten de daling voort die in 2018 startte. Toen hadden ze nog een marktaandeel van net geen 80 procent, in 2022 waren ze goed voor 16 procent van de nieuwe inschrijvingen.

Bedrijven Vs. particulieren

Bij particulieren beschikken benzine en diesel wél nog over een hoog marktaandeel: samen 79 procent, tegenover 57 procent bij bedrijven en zelfstandigen.

Die twee laatste categorieën schaffen in toenemende mate geëlektrificeerde auto's aan. 87 procent van de inschrijvingen voor elektrische auto's, Battery Electric Vehicle (BEV) in het jargon, gebeurden in 2022 door bedrijven en zelfstandigen. Voor plugins komt 91 procent van de inschrijvingen van diezelfde bedrijven en zelfstandigen.

Als particulieren toch een geëlektrificeerde auto kopen, kiezen zij eerder voor een met hybride technologie: 54,6 procent van de inschrijvingen van dit type gebeurde door een particulier.

200 modellen

Febiac merkt nog op dat er eind 2022 meer 200 geëlektrificeerde modellen op de markt waren. Een nieuw record, dat natuurlijk alles heeft te maken met de CO2-reductiedoelstellingen die Europa oplegt.

Maandag maakte Febiac al bekend dat de inschrijvingen van het aantal nieuwe personenwagens in 2022 verder is gedaald, met 4,39 procent. Het jaar ging moeilijk van start, maar vanaf augustus kende de verkoop in België vijf opeenvolgende maanden van groei. Dat de daling al bij al beperkt blijft, is te danken aan de inschrijvingen door bedrijven. In 2021 waren ze goed voor 58 procent van de inschrijvingen, in 2022 was dat al 62 procent. De markt voor bedrijfswagens groeide met 2,5 procent. Febiac noemt dit goed nieuws voor de vergroening van het wagenpark.

