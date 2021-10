Windows XP bestaat twintig jaar, maar hoewel het besturingssysteem al sinds 2014 is afgeschreven, draaien nog duizenden pc's in België op het oude platform. Tellen we alle oude Windows-versies mee dan loopt dat op tot ongeveer vijf procent.

De meeste de Belgische pc's, zo'n 78,57 procent volgens Statcounter, draaien op Windows. Windows 10 is met 91,79 procent marktaandeel in dat segment de grootste, maar ook oudere versies blijven actief.

Dat is een risico. Wanneer een besturingssysteem geen veiligheidsupdates meer krijgt, kunnen hackers later ontdekte kwetsbaarheden ongestoord misbruiken. Zit zo'n toestel in een (bedrijfs)netwerk, is er bovendien een risico dat hackers via zo'n oud toestel op andere plaatsen in het netwerk kunnen toeslaan.

Hoewel de meerderheid up-to-date is, blijft er nog wel een klein leger aan verouderde en dus risicovolle machines actief. Zo draait vandaag 0,15 procent van de Belgische Windows-pc's op Windows XP, dat al sinds 2014 geen beveiligingsupdates meer krijgt. 0,2 procent draait nog op Windows VIsta en 4,48 procent op Windows 7. Die laatste wordt sinds januari 2020 niet meer ondersteund. Samen komt dat neer op 4,83 procent.

© Statcounter/PVL

Voor Windows 8 gaat het om 0,5 procent en voor Windows 8.1 om 2,89 procent. Die krijgen wel nog updates tot 2023 en vormen momenteel dus geen probleem.

Werkelijk aantal groter

In principe is een toestel op Windows XP of een ander oud OS op zichzelf geen enorm risico, maar enkel als het om een toestel gaat dat niet is aangesloten op het internet, of waar niemand onbevoegd toegang tot heeft. De toestellen zijn vaak nog te vinden in bedrijven, soms voor zeer specifieke toepassingen die enkel op XP draaien, maar niet zijn aangesloten op het netwerk.

Maar bovenstaande cijfers slaan wel degelijk op toestellen die vandaag nog actief zijn op het internet. Ze zijn afkomstig van Statcounter en slaan op statistieken van september 2021. Het bedrijf doet dat op basis van trackers op verschillende websites. Dat betekent dat ze dus ook blootgesteld kunnen worden aan aanvallen via het internet. Maar ook dat het werkelijk aantal pc's met een verouderd besturingssysteem waarschijnlijk hoger ligt.

Het valt moeilijk te becijferen om hoeveel pc's het exact gaat, maar aan 4,83 procent komt dat neer op 48.300 per miljoen toestellen.

Internationaal

Wel moeten we nuanceren dat België het iets beter doet dan de rest van de wereld. Gemiddeld draait wereldwijd 15,62 procent van de Windows-toestellen op een systeem dat geen updates meer krijgt.

XP vinden we nog terug op 0,59 procent van de toestellen. Windows Vista op 0,26 procent, maar het grootste risico ligt bij Windows 7 dat nog steeds een globaal marktaandeel van 14,77 procent heeft binnen de Windows-toestellen. Windows op haar beurt is goed voor 74,4 procent van alle laptops en desktops.

