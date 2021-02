Hackers kunnen gemakkelijk binnendringen in bijna een op de vijf websites van bedrijven en overheden. De Belgische overheidswebsites lopen het grootste risico op hacking.

Criminelen kunnen bij een op de vier sites van gemeenten en lokale politiediensten illegaal de website aanpassen, zich eventueel toegang verlenen tot financiële stromen of zelfs privédata stelen. En ook 20 procent van de websites van ziekenhuizen en woonzorgcentra is onveilig.

Dat schrijft De Standaard op basis van een grootschalige webscan door het advieskantoor BDO bij ruim 15.000 Belgische websites.

'Het is ook opmerkelijk dat relatief veel websites van de zorgsector zich in de onderste regionen van onze test bevinden. Een op de vijf websites van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en woonzorgcentra loopt een hoog risico. Je zou nochtans denken dat ze een goede beveiliging hebben, gezien de gevoelige aard van de gegevens waarmee ze omgaan. Dat moet absoluut beter', waarschuwt het advieskantoor.

Http-adressen

De grootste boosdoener is volgens BDO, dat zelf geen cyber­beveiliging aanbiedt, de verouderde technologie die veel websites in België gebruiken. 'Vier op de tien websites maken nog gebruik van onbeveiligde http-adressen', legt Nick Huysmans uit. 'Hackers kunnen via die niet­-geëncrypteerde technologie eenvoudig paswoorden onderscheppen. En ook alle andere informatie die de gebruikers op dat soort websites intikken, kan je gemakkelijk stelen.'

