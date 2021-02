Dit jaar zullen er iets meer dan anderhalf miljard smartphones worden verkocht. Ondanks de daling van vorig jaar zitten de cijfers bijna weer op het niveau van 2019.

Dit jaar verwacht marktanalist Gartner 11,4 procent meer verkochte smartphones dan in 2020. 35 procent daarvan zal over 5G beschikken.

Daarmee normaliseren de cijfers zich na een daling in 2020, waar veel gebruikers door de coronacrisis de vervanging van hun toestel hebben uitgesteld. Vorig jaar werden er net geen 1,4 miljard toestellen verkocht. Dit jaar gaat het om 1.535.358.000 toestellen. Iets minder dan de 1.540.655.000 toestellen in 2019.

Specifiek voor West-Europa verwacht Gartner dit jaar 142,8 miljoen verkochte toestellen. Ook bij ons is dat een heropleving tegenover de 125,4 miljoen in 2020, maar nog net onder de 146,7 miljoen toestellen uit 2019

Goedkope 5G smartphones

Dat meer dan één op drie van de smartphones over 5G beschikt is geen grote verrassing. Maar hoewel Gartner geen regionale cijfers geeft, merkt het wel op dat er verschillen zijn.

"5G is vandaag een standaard feature in premium smartphones, zeker in de VS, China, Japan en Zuid-Korea," zegt Anshul Gupta, senior research director bij Gartner. De verkoop van 5G-toestellen wordt in China momenteel vooral gedreven door goedkopere modellen. Gartner verwacht dat dit jaar 59,5 procent van alle verkochte toestellen over 5G beschikt.

De 35 procent 5G-toestellen komen neer op 538,5 miljoen smartphones. Vorig jaar waren dat er nog 213,2 miljoen. In 2019 nog amper 16,7 miljoen.

