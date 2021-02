Bijna een jaar geleden werd ik verkozen als 'ICT Woman of the Year 2020'. Ik was zo dankbaar om deze titel te krijgen! Nota bene van vrouwen die ik zélf bewonder, zoals Joke Dehond en Martine Tempels. Qua publiciteit en kansen kon dat alvast tellen: de ene sprekersopdracht na de andere kwam binnen. Het begon te kriebelen om nog meer organisaties en vrouwen te enthousiasmeren voor technologie en ICT. Tot ons land op 18 maart in lockdown ging. Zowat alles werd op de lange baan geschoven, en een golf van angst waaide door het bedrijfslandschap.

En zo dreigde mijn titel een pyrrusoverwinning te worden. Niet zozeer omdat ik in de kijker wilde lopen, wel omdat ik het als een kans zag om mijn boodschap op grote schaal kenbaar te maken. Maar tijd voor doemdenken was er niet, er waren andere katjes te geselen. Want in een mum van tijd had de coronacrisis tig pijnpunten blootgelegd van de digitale immaturiteit en maatschappelijke ongelijkheid in ons land. De schoolgaande jeugd was aangewezen op thuisonderwijs via platformen als Smartschool. Maar lang niet alle gezinnen beschikken thuis over een eigen computer. Eerder al was de vzw DigitalForYouth.be, op initiatief van DNS Belgium en Close The Gap, gestart met het inzamelen van gebruikte maar degelijke laptops bij bedrijven. Die missie belandde in een stroomversnelling. Olivier Van Den Eynde, bezieler van het project, vroeg me om er meter te worden, zo kon ik mijn community benutten om dit initiatief meer ruchtbaarheid te geven. Het gaf me enorm veel voldoening om te zien hoe verschillende partijen na die eerste lockdownshock hun duit in het zakje deden om te bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving.

Digitalisering is een opportuniteit om beter samen te werken

Toch is er vandaag nog steeds een lange weg te gaan, en dan heb ik het uiteraard ook over de gelijkheid tussen man en vrouw. Bedankt aan de podcasthosts van Buiten De Krijtlijnen, 50 Koffies en Techmag om mij uit te nodigen voor een gesprek over deze thematiek. En aan Lode Uytterschaut van Start it @KBC om samen met mij in de pen te kruipen, en uiteen te zetten hoe we de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ondernemerslandschap kunnen aanpakken. Opvallend was het feit dat dit niet alleen resoneerde bij vrouwen, maar evenzeer bij mannen. Zij zijn nu eenmaal de missing link om de genderkloof te dichten, onder meer door meer vrouwen aan te werven en een divers team samen te stellen. Samen met Valerie Taerwe en Nele Van Beveren startte ik dan ook 'The Ada Talks', een kleinschalig netwerk event, georganiseerd vanuit ' the female gaze'. We mochten dit jaar de meest fantastische inspirerende sprekers ontvangen, allen vertelden over hun struggle met het voorgaande maar vooral over hoe we samen het verschil kunnen maken.

En nu we het toch over online events en media hebben: 2020 was waarschijnlijk hét jaar van de webinar. Als gastspreker vond ik het fantastisch om te zien hoe zo'n online sessie de afstand met het publiek verkleint. Hetzelfde mag gezegd worden over de digitalisering als geheel: we hebben nu écht gezien hoe die een opportuniteit is om beter en efficiënter samen te werken. Dus laten we dat ook doen.

