Eenheid van Nederlandse defensie die data verzamelde tijdelijk stilgezet

In Nederland is de nieuwe eenheid van de Landmacht die tijdens de coronacrisis op grote schaal data verzamelde over de Nederlandse samenleving, tijdelijk 'on hold' gezet. Dat heeft defensieminister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer laten weten.

Het gaat om het experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) dat in maart aan de slag ging. NRC Handelsblad bracht het nieuws twee weken geleden naar buiten. Volgens de krant keek de eenheid ook naar gedrag van groepen als Viruswaanzin. De Tweede Kamer eiste opheldering van Bijleveld. Privacyregels Defensie kondigde daarop aan dat de werkwijze van het LIMC onder de loep zou worden genomen door de Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie. Deze interne toezichthouder gaat kijken of de eenheid zich aan de privacyregels heeft gehouden. Dat onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn. 'In afwachting van de uitkomsten daarvan heb ik besloten om de activiteiten van het LIMC voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie stil te zetten', aldus minister Bijleveld. Defensie liet in reactie op de publicatie van NRC weten dat de eenheid geen regels heeft overtreden. Defensie mag niet, zoals bijvoorbeeld de politie, onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens uit open bronnen verzamelen. 'Het gebruik van open bronnen voor de taakuitoefening waarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt, is dan weer wel toegestaan', aldus de minister. Civiele autoriteiten hebben volgens haar de afgelopen maanden geen beroep gedaan op het LIMC.