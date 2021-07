De eerste bemande ruimtevlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is dinsdag een succes geworden. Aan boord waren naast Bezos en zijn broer ook de jongste en oudste astronaut tot nu toe.

De New Shepard draagraket, die al vijftien keer onbemand had gevlogen, vertrok om 15.12 uur Belgische tijd van op een afgelegen site in het westen van Texas. Dat was met wat vertraging, want om onduidelijke redenen was de aftelklok gestopt.

De New Shepard zette succesvol een capsule uit met daarin vier astronauten: Amazon-stichter Jeff Bezos zelf en zijn broer Mark, Wally Funk die met 82 jaar de oudste mens in de ruimte werd en de Nederlander Olivier Daemen, met 18 jaar de jongste.

'Beste dag van mijn leven'

Het viertal ervoer enkele minuten gewichtloosheid en zag de sterren, de kromming van de aarde en de rand van de atmosfeer. Vanuit de capsule was gejuich en gegil te horen. De eentraps draagraket en capsule RSS First Step keerden daarop veilig naar Texas terug. De missie duurde alles bij elkaar maar zo'n tien minuten. Bergingsteams waren snel ter plaatse, het viertal verkeerde in goede gezondheid en raakte veilig uit de capsule.

'De beste dag van mijn leven', liet Bezos de vluchtleiding na de landing weten. 'Heel erg bedankt, dat was geweldig', waren de eerste woorden van de Nederlander die trouwens een brevet als piloot heeft.

Lees ook: Richard Branson weer veilig op aarde na ruimtevlucht in eigen raket

Met Blue Origin wil Bezos onder meer aan ruimtetoerisme doen. Concurrenten zijn Virgin Galactic van de Brit Richard Branson die op 11 juli ook de maidenvlucht van zijn toeristisch ruimtetransport meemaakte, SpaceX en Space Adventures. 'Tickets zijn vanaf nu te koop', zei een dolenthousiaste lanceercommentator. Hoeveel zo'n ticket kost, voegde ze er niet aan toe.

De New Shepard draagraket, die al vijftien keer onbemand had gevlogen, vertrok om 15.12 uur Belgische tijd van op een afgelegen site in het westen van Texas. Dat was met wat vertraging, want om onduidelijke redenen was de aftelklok gestopt.De New Shepard zette succesvol een capsule uit met daarin vier astronauten: Amazon-stichter Jeff Bezos zelf en zijn broer Mark, Wally Funk die met 82 jaar de oudste mens in de ruimte werd en de Nederlander Olivier Daemen, met 18 jaar de jongste.Het viertal ervoer enkele minuten gewichtloosheid en zag de sterren, de kromming van de aarde en de rand van de atmosfeer. Vanuit de capsule was gejuich en gegil te horen. De eentraps draagraket en capsule RSS First Step keerden daarop veilig naar Texas terug. De missie duurde alles bij elkaar maar zo'n tien minuten. Bergingsteams waren snel ter plaatse, het viertal verkeerde in goede gezondheid en raakte veilig uit de capsule.'De beste dag van mijn leven', liet Bezos de vluchtleiding na de landing weten. 'Heel erg bedankt, dat was geweldig', waren de eerste woorden van de Nederlander die trouwens een brevet als piloot heeft.Met Blue Origin wil Bezos onder meer aan ruimtetoerisme doen. Concurrenten zijn Virgin Galactic van de Brit Richard Branson die op 11 juli ook de maidenvlucht van zijn toeristisch ruimtetransport meemaakte, SpaceX en Space Adventures. 'Tickets zijn vanaf nu te koop', zei een dolenthousiaste lanceercommentator. Hoeveel zo'n ticket kost, voegde ze er niet aan toe.