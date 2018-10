Eerste bitcointerminal in West-Vlaanderen

Vorig jaar gooiden speculanten zich op de bitcoin, maar als betaalmiddel is de virtuele munt nog niet ingeburgerd. Wel staan er al bitcoin-automaten in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt en Sint-Truiden.

Nu komt er ook een terminal in West-Vlaanderen. "Niet toevallig", aldus Rosseel die een terminal krijgt in zijn computerzaak. "Er is een heel actieve community in Ieper die zich daarmee bezighoudt en maandelijks samenkomt." Bovendien kan er al in een vijftiental handels- en horecazaken in de Westhoek betaald worden met bitcoins. Dat merkte ook automaatverdeler Andy Vansimpsen op die eerder dit jaar een automaat plaatste in een tankstation in Sint-Truiden.

Delen In Sint-Truiden komen ze zelfs vanuit de buurlanden om bitcoins in te wisselen.

"Bij mij kan je al een aantal jaren betalen met bitcoins. Ik was dan ook enthousiast om er mee in te stappen", zegt Rosseel. "Mij kost het niets, en de verdeler ziet er rendement in. In Sint-Truiden komen ze zelfs vanuit de buurlanden om bitcoins in te wisselen. Dat kan dus hier ook. Het nieuws in de community zal snel de ronde doen. Zelf gaan we niet actief reclame maken".

Wisselen zal enkel kunnen tijdens de openingsuren van de winkel. Er kan ook maar 2.000 euro per dag gewisseld worden, dit om witwaspraktijken tegen te gaan.