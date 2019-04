Een jaar na de testvlucht waarmee ruimtevaartbedrijf SpaceX de wereld imponeerde, vond vannacht de eerste commerciële lancering met de Falcon Heavy-draagraket plaats. Daarbij werden de side-boosters én het middenstuk netjes terug op aarde afgezet, zodat het bedrijf ze later kan hergebruiken.

In februari vorig jaar maakte ruimtevaartbedrijf SpaceX furore met de geslaagde testlancering van de Falcon Heavy, de krachtigste draagraket die de wereld momenteel ter beschikking heeft. Waar bij zo'n maidenflight de lading doorgaans bestaat uit een betonblok, besloot SpaceX-topman Elon Musk zijn felrode Tesla Roadster als testlading te gebruiken. De sportwagen, die nog steeds in een baan rond de zon draait, bevindt zich nu op zo'n 350 miljoen kilometer van onze planeet. Met deze marketingstunt maakte Musk niet alleen reclame voor Tesla, hij toonde ook het visitekaartje van SpaceX aan potentiële klanten die zware objecten de ruimte in willen sturen.

Nu heeft SpaceX haar Falcon Heavy voor het eerst ingezet voor een commerciële opdracht. De Saoedische operator Arabsat betaalde negentig miljoen dollar om een telecomsatelliet van zes ton in een baan om de aarde te brengen. Deze Arabsat-6A, gebouwd door Lockheed Martin, zal gebruikt worden voor toepassingen op vlak van televisie, telefonie en internet voor gebruikers in het Midden-Oosten, Afrika en Europa. De satelliet kwam rond tien na één vannacht in een geostationaire baan terecht, 34 minuten nadat ze met de Falcon Heavy vanuit het Kennedy Space Center gelanceerd werd.

Bovendien slaagde SpaceX erin om haar materiaal te recupereren. Acht minuten na de lift-off landden de twee side-boosters (de twee extra opduwraketten) nagenoeg simultaan op Cape Canaveral. De centrale rakettrap, die vorig jaar nog in zee belandde, werd deze keer wel netjes afgezet op een droneship - dat van Elon Musk de naam 'Of Course I Still Love You' heeft gekregen. De twee delen van de neuskegel landden met parachutes zoals verwacht in zee en werden opgevist.

Falcon Heavy’s side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/nJCCaVHOeo — SpaceX (@SpaceX) April 12, 2019

Het bedrijf probeert zo veel mogelijk materiaal te recycleren om de lanceerkosten te drukken. Dat lukt nu al goed met de lichtere Falcon 9, die in totaal al 71 keer gelanceerd werd - waarvan 69 keer succesvol. Het ziet er nu naar uit dat SpaceX een gelijkaardig reeksje wil neerzetten met de Falcon Heavy, die qua stuwkracht overeenkomt met drie Falcon-9-raketten. Voor de komende jaren zijn er verschillende vluchten geboekt. De eerstvolgende, in opdracht van het Pentagon, staat ten vroegste juni gepland. Naar verwachting zullen de twee side-boosters die vannacht gebruikt werden daarvoor gerecycleerd worden.