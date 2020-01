Orange Belgium heeft de eerste industriepartners verwelkomd in zijn Orange 4.0 Campus in de haven van Antwerpen. Tot de bedrijven die worden aangesloten op het nieuwe 5G-testnetwerk behoren onder meer Port of Antwerp, Borealis en Covestro.

Orange rolde het 5G-testnetwerk eind 2019 uit in de Antwerpse haven. Het is volgens de operator het eerste op zichzelf staande 5G-netwerk in ons land dat door industriepartners gebruikt zal worden. De bedrijven zijn volgens Orange intussen begonnen met het 'co-innoveren om reële applicaties te ontwikkelen die het volledige 5G-potentieel van de testhub benutten'.

Het testnetwerk moet de partners verzekerde en pasklare connectiviteit bieden die is afgestemd op specifieke vereisten, zoals draadloze productie en realtime automatisering. Orange Belgium voegt de 5G-capaciteiten niet toe aan de bestaande 4G/3G-technologie, maar rolt een apart netwerk uit dat network slicing, een erg lage latency en massive IoT mogelijk maakt in het Antwerpse havengebied, aldus de operator.

Met behulp van het 5G-testnetwerk kunnen de partners diverse bedrijfskritische toepassingen ontwikkelen en die meteen testen in een industriële omgeving. Te denken valt aan geconnecteerde sleepboten (waarbij radarbeelden van high-res-camera's in realtime naar de controlekamer kunnen worden gestuurd), of aan een geautomatiseerde vervuilingsdetector die beelden van verdachte productiestalen via een 5G-verbinding veilig naar een specifieke gebruiker in de cloud stuurt voor verdere analyse.

"We zijn opgetogen met de respons die we van onze industriepartners in de haven van Antwerpen kregen. Nu dit nieuwe industriële 5G-ecosysteem up & running is, zullen we tegen eind juni de vooruitgang met het publiek delen", aldus Werner De Laet, Chief Enterprise Officer bij Orange Belgium. Hij voegde er evenwel aan toe dat het regelgevende en juridische kader rond 5G nog altijd beter moet.

Gaandeweg zullen nog meer bedrijven toetreden tot de Orange 4.0 Campus in de Antwerpse haven. Tot die tweede golf behoort in elk geval logistiek dienstverlener Katoen Natie, zo maakte Orange Belgium bekend.

