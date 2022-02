De Belgische overheid investeert 20 miljoen euro in het technologiebedrijf Rombit. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aangekondigd. Rombit, vooral bekend van de digitale veiligheidsarmband Romware, is het eerste bedrijf dat geld krijgt uit het Belgian Recovery Fund (BRF).

Het BRF werd in september 2021 gelanceerd om bedrijven beter te ondersteunen in de post-covid-relance. 'Deze eerste investering is het concrete startschot van ons Transformatiefonds', zegt minister Van Peteghem. 'De komende maanden zullen we nog meer gezonde en ambitieuze Belgische ondernemingen de kans bieden om een kickstart te nemen na de coronacrisis.'

De eerste investering van 20 miljoen euro gaat naar het in Antwerpen gevestigde Rombit. De tien jaar oude scale-up is gespecialiseerd in techoplossingen voor veiligheid op industriële sites. Tijdens de crisis haalde het bedrijf de wereldpers met de Romware, een van de eerste armbanden die waakt over afstandsregels op de werkvloer. Het toestel heeft ook diverse andere toepassingen om veiligheid op bedrijfssites te bevorderen.

Personeelsbestand verdubbelen

'De Romware heeft een toepassing voor social distancing en contacttracing. Maar de coronafuncties zijn maar enkele voorbeelden van veiligheid op de werkvloer', zegt Rombit-COO Evert Bulcke. 'Zo bevat de Romware onder meer een aanrijpreventiesysteem met heftrucks, maar ook detectie van mensen die neervallen.'

Rombit zal het geld gebruiken om meer van de schaarse elektronische componenten op de wereldmarkt te bemachtigen. Het bedrijf wil zijn personeelsbestand in België verdubbelen en de export van producten verviervoudigen.

De investering in Rombit bedraagt 15 miljoen euro in converteerbare obligaties en 5 miljoen euro in de vorm van aandelen. Het Transformatiefonds is in totaal goed voor 750 miljoen euro aan federale budgetten, zegt minister Van Peteghem.

