Op de basis Kourou in Frans-Guyana is na een vrij tumultueus aftellen de nieuwe Europese draagraket Vega-C voor het eerst en met succes gelanceerd, zo was rechtstreeks op ESA TV te zien.

De viertrapsraket vertrok woensdag om 15.13 uur Belgische tijd, net toen het twee uur geopende lanceervenster sloot. Het aftellen was twee keer onderbroken vanwege problemen.

De lichte Vega-C is een opgewaardeerde versie van de klassieke Europese Vega. De C in de naam staat voor consolidatie. De nieuwe Europese draagraket heeft met de P120C een krachtiger eerste trap die ook als opduwraket voor de toekomstige zware Ariane-6 zal dienen, met de Zefiro40 een grotere tweede trap en met de AVUM+ een verbeterde bovenste trap (met een Oekraïense motor) op vloeibare brandstof die vijf keer tot ontbranding moest komen. Verder is er een nieuw design van de neuskegel.

Space Rider

De Vega-C heeft een hoogte van 35 meter en een lanceringsmassa van 210 ton. Deze is in staat om ongeveer 2.200 kilogram in een polaire baan op 700 kilometer hoogte te brengen. Met behulp van een nieuwe reeks ladingdragers zal Vega-C nuttige lading van verschillende vormen en afmetingen kunnen vervoeren, van meerdere kleine satellieten van slechts een kilo, tot één enkele grote lading, zegt het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Lopende ontwikkelingen zullen de mogelijkheden van Vega-C uitbreiden met operaties in een baan om de aarde en terugkeermissies met ESA's reentry vehicle, de Space Rider.

Volgens het Italiaanse Avio, de industriële hoofdaannemer, kan de nieuwe Vega negentig procent van de markt voor satellieten in een lage baan op enkele honderden kilometers hoogte aanspreken, tegen de helft voor zijn voorloper die in 2012 voor het eerst vloog. Het totaal gewicht van de nuttige lading bedroeg ongeveer 474 kilo.

Sferische kunstmaan

Voor vlucht VV21 bestond de hoofdlading van Vega-C uit LARES-2, een 259 kilo wegende wetenschappelijke missie van het Italiaanse ruimtevaartbureau ASI. Die sferische kunstmaan met ongeveer twee keer de grootte van een basketbal kwam 1 uur 24 minuten na de start vrij. Als secundaire lading werden zes CubeSats, die zijn ontwikkeld door Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, in een baan om de aarde gebracht. Het ging om de Astrobio, Greencube, Trisat-R, MTCube-2, Celesta en Alpha. Het uitzetten van alle kunstmanen was twee uur tien minuten na de start achter de rug.

'Vandaag starten we een nieuw tijdperk van Europese lanceringsoplossingen, dat begint met Vega-C en zal worden aangevuld met Ariane 6', zei ESA-directeur voor Ruimtetransport Daniel Neuenschwander. Er zou nog dit jaar een tweede Vega-C vertrekken.

België is met een bijdrage van 7,41 procent een van de landen die aan de ontwikkeling van de Vega-C deelnamen. Van industriële zijde waren Sabca en O-ATG betrokken partij. Italië nam het voortouw. De oorspronkelijke Vega vloog al twintig keer. Twee keer liep het mis. ESA werkt ondertussen alweer aan nog een nieuwe Vega, de Vega-E.

