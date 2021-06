Vanuit de Mojavewoestijn in de VS wordt woensdagmiddag de eerste Nederlandse militaire nanosatelliet gelanceerd. Het bedrijf Virgin Orbit brengt de Brik-II in een baan om de aarde. De satelliet is amper groter dan een pak melk.

Bij het gebruik van navigatie- en communicatiesystemen is het leger afhankelijk van satellieten. 'De ruimte wordt daarom steeds meer een noodzakelijke schakel voor informatie om met de krijgsmacht slagvaardig op te kunnen treden', valt te lezen in de Defensievisie 2035 van het Nederlandse ministerie van Defensie. Met de Brik-II, de eerste Nederlandse militaire nanosatelliet, willen onze noorderburen zich minder afhankelijk maken van externe partijen.

Het kleine formaat van een nanosatelliet als de Brik-II heeft onder meer als voordeel dat het apparaat sneller en goedkoper gelanceerd kan worden. Brik-II maakt voorlopig deel uit van een experimenteel project van de Koninklijke Luchtmacht. Een belangrijk doel is om aan te tonen dat nanosatellieten relevant kunnen zijn voor (militaire) communicatie- en informatietoepassingen.

De Brik-II, ontworpen en gebouwd door het Delftse Innovative Solutions in Space, dankt zijn naam overigens aan 'De Brik'. Dat was in 2013 het eerste militaire vliegtuig van de toenmalige 'Luchtvaartafdeeling' in het Nederlandse Soesterberg.

