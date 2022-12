Frankrijk zegt dat het de eerste diplomatieke telegram heeft verzonden die zou moeten beschermd zijn tegen de rekenkracht van kwantumcomputers.

Het gaat om een telegram tussen de Franse ambassade in de VS, en Parijs. Het bericht werd op 30 november verzonden en gebruikt daarvoor de technologie van CryptoNext Security, een spin-off van het Franse onderzoeksinstituten INRIA, CNRS en de Sorbonne Universiteit. De beveiliging gebeurde met het Crystals-Dilithium algoritme.

Dergelijke post-kwantum cryptografie moet berichten veilig houden wanneer kwantumcomputers krachtig genoeg zijn om de huidige cryptografiestandaarden te kraken. 'Dit is een belangrijke ontwikkeling,' zegt KU Leuven professor en cryptografie-expert Bart Preneel aan Data News.

France switches its diplomatic telegrams to post-quantum

One hundred years after the first transatlantic diplomatic telegram between the French embassy in the United States and Paris, the embassy has sent its first encrypted diplomatic telegram. pic.twitter.com/ROQAYvsoON — Ambassadeur Numérique 🇫🇷🇪🇺 (@AmbNum) December 1, 2022

'Iedereen verwacht dat we binnen 15-20 jaar of vroeger kwantumcomputers zullen zien die de huidige cryptografie kunnen breken. Door nu al over te stappen hierop kan je op lange termijn communicatie veilig houden. Vooral voor overheden waar sommige informatie vijftig jaar lang geheim moet blijven kan dat nuttig zijn. Maar ook bedrijven hebben er baat bij.

De bewuste berichten kunnen vandaag misschien nog niet worden ontcijferd, maar wie ze nu kan onderscheppen of later kan bemachtigen, bijvoorbeeld bij een datalek in de toekomst, kan ze binnen enkele jaren mogelijk wel ontcijferen met behulp van een kwantumcomputer eens die technologie beter en toegankelijker wordt.

Het afgelopen jaar werd er vooral werk gemaakt van standaardisatie rond post-kwantum cryptografie. De Amerikaanse overheid heeft via haar organisatie voor standaarden deze zomer vier cryptografische algoritmes geselecteerd, één daarvan (Sphincs+) is een Nederlandse oplossing waar ook de Belg Ward Beullens aan meewerkte.

Al 20 jaar in de maak

Preneel wijst er op dat die post-kwantum cryptografie al lang in de maak is. Sinds eind jaren negentig wordt er over nagedacht, de eerste conferentie over het concept ging in 2006 aan de KU Leuven door. "Het proces heeft recent nog wat vertragingen opgelopen door patentdiscussies, waarbij bedrijven zeiden dat sommige code gepatenteerd was, maar dat zou nu ook van de baan moeten zijn.'

De Franse overheid is niet de enige die kwantumbeveiligde communicatie test. Deze zomer werden er onder meer door QuTech, Eurofiber en Juniper Networks testen rond uitgevoerd. Intussen zijn er meerdere spelers bezig met het testen van dergelijke communicatie die in principe ook moet beschermd zijn tegen zeer krachtige kwantumcomputers.

