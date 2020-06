Het decreet dat Amerikaans president Donald Trump vorige week ondertekende om bescherming van sociale mediaplatformen in te perken, wordt al meteen voor de rechtbank gehaald.

Volgens de non-profit Center for Democracy and Technology is het decreet in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat vrijheid van meningsuiting voorziet. "Het decreet is duidelijk een vergeldingsmaatregel", zegt de organisatie in een mededeling. "Het valt een privaat bedrijf, Twitter, aan voor het uitoefenen van zijn rechten onder het eerste amendement om commentaar te leveren op de mededelingen van de president."

Het decreet kwam er vorige week, nadat Twitter een van de postjes van de president op zijn favoriete medium van een 'fact-check' voorzag. In het postje spreekt hij zich uit tegen stemmen per brief, dat volgens Trump voor fraude zou zorgen. Twitter voegde daar links bij naar andere bronnen die het daar niet mee eens zijn. De president heeft het in de ruzie die daar op volgde over censuur en wil met het decreet de communicatiewet herzien.

Een artikel daaruit, sectie 230, beschermt sociale media platformen en geeft aan dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inhoud die door gebruikers wordt gepubliceerd. Het geldt als een van de steunpilaren van het huidige internet, maar het ligt ook al langer onder vuur. Het is dat artikel dat president Trump nu op enkele dagen tijd wil laten herzien. "Het decreet wil het door de grondwet beperkte recht inperken van online platformen en individuen door aan te geven dat de overheid zijn autoriteit zal gebruiken tegen hen die de overheid bekritiseren," staat nog te lezen in de aanklacht.

Sinds het decreet werd getekend, heeft Twitter nog een postje van president Trump verborgen, omdat het zou oproepen tot geweld tegen de protestanten die momenteel overal in de VS betogen. Zij betogen, ironisch genoeg, tegen politiegeweld. Eenzelfde postje bleef op Facebook wel staan, iets waaarvoor topman Mark Zuckerberg dan weer kritiek van mensenrechtenorganisaties kreeg.

