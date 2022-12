Drie Chinese ruimtevaarders zijn op weg gegaan naar het nieuwe internationale ruimtestation van hun land. De bouw daarvan is onlangs afgerond. De drie taikonauten, zoals China zijn astronauten noemt, zijn de eerste vaste bewoners van het ruimtecomplex.

De drie bemanningsleden zijn Fei Junlong, Deng Qingming en Zhang Lu. Hun raket steeg op vanaf de ruimtebasis Jiuquan, niet ver van de grens met Mongolië. Enkele uren later kwamen ze aan bij het ruimtestation Tiangong (Hemels Paleis) waar ze de komende zes maanden zullen verblijven.

Het Hemelse Paleis vliegt op ruim 400 kilometer boven de aarde. De bouw van het ruimtestation begon vorig jaar met de lancering van het eerste onderdeel, Tianhe (Hemelse Harmonie). Dit jaar werd de installatie uitgebreid met het tweede en derde deel, Wentian (Zoektocht naar de Hemel) en Mengtian (Dromen van de Hemel). De bouw is afgerond door drie taikonauten die sinds juni in de ruimte zijn. Nu hun werk erop zit en het Hemelse Paleis kan worden opgeleverd, keren ze binnenkort terug naar de aarde en kan het ruimtestation in gebruik worden genomen.

Ambitie

China is bijzonder ambitieus. Het land bracht in 2003 voor het eerst iemand in de ruimte. Het was het derde land dat hierin slaagde, na de Sovjet-Unie (Rusland) en de Verenigde Staten. China zette vorig jaar met succes een onbemand karretje op Mars en landde in 2019, als eerste, op de achterkant van de maan. Andere landen doen zulke projecten het liefst samen met anderen, maar China werkt bij voorkeur alleen.

Het Chinese ruimtestation is een tegenhanger van het International Space Station (ISS). Dat is een samenwerking van Europa, de Verenigde Staten, Rusland, Canada en Japan. De eerste onderdelen voor het ISS gingen eind 1998 naar de ruimte. Sinds november 2000 is het ruimtestation permanent bewoond.

