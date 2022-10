De nieuwe Europese draagraket Ariane-6 zal ten vroegste in het laatste kwartaal van 2023 de ruimte ingaan. Dit heeft directeur-generaal Josef Aschbacher van het Europese Ruimtevaartbureau ESA gezegd.

Het schema is strak maar toch is er enige marge, verduidelijkte André-Hubert Roussel, CEO van de ArianeGroup, die de flexibele raket ontwikkelt. Die ontwikkeling heeft al zowat vier miljard euro gekost.

In tegenstelling tot Ariane-5 is de zestig meter hoge Ariane-6 in twee verschillende versies in te zetten: ofwel met twee ofwel met vier opduwraketten op vaste brandstof. Hierdoor kan lanceerbedrijf ArianeSpace inspelen op een (ruimere) waaier van commerciële, wetenschappelijke en institutionele missies.

Om het laatste kwartaal van 2023 te halen moet het bedrijf echter nog enkele kritische mijlpalen bereiken, zoals het testen van de bovenste trap in het Duitse Lampoldhausen en 'gecombineerde' tests op de Europese ruimtehaven Kourou, aldus Aschbacher. 'Ik ben wel optimistisch over de voortgang', zei Roussel. Er blijven nog drie Ariane-5 superraketten over, er zal geen overlapping met de Ariane-6 zijn.

ArianGroup heeft anderzijds al contracten voor 29 missies met de Ariane-6, waarvan 75 procent commercieel en 25 procent institutioneel, zei CEO Stéphane Israel van Arianespace. Er zijn ondertussen al plannen voor een opwaardering van de Ariane-6 die eigenlijk al in 2020 voor het eerst had moeten vliegen. Reden voor het uitstel is Covid-19 en moeilijkheden bij de ontwikkeling.

