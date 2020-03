Geen James Bond-film zonder gadgets. In No Time To Die, de nieuwste 007-prent die door het coronavirus zopas is uitgesteld tot november, wordt actrice Lashana Lynch uitgerust met Nokia's eerste 5G-smartphone. Die wordt pas op 19 maart officieel onthuld, maar is daarvoor wellicht al kort te zien in een teaservideo.

No Time to Die is de eerste James Bond-film die begint met een vrouwelijke 007: agente Nomi, een rol van Lashana Lynch. Met HMD Global als officiële telefoonpartner passeren er in de 25ste Bond-prent verschillende Nokia-smartphones de revue, waaronder de Nokia 7.2 en de goeie ouwe Nokia 3310. Bovendien krijgt agente Nomi de beschikking over de eerste 5G-smartphone van Nokia, die naar verwachting op 19 maart in Londen wordt voorgesteld, samen met enkele andere modellen.

Op 8 maart stuurt HMD Global alvast een teaservideo de wereld in waarin Lashana Lynch te zien zal zijn met een van de nieuwe Nokia's. Officieel gaat het nog om een 'mystery device', maar sites als Techradar twijfelen er alvast niet aan dat het om het nieuwe 5G-model van Nokia zal gaan.

De anderhalve minuut durende video, opgenomen in Londen, is geïnspireerd op de film en werd geregisseerd door de BAFTA Award-winnende regisseur Amma Asante. De Bond-film No Time to Die zou normaal op 31 maart in première gaan, maar door het coronavirus is de prent uitgesteld naar november.

