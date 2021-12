Het eHealth-platform zegt 'tevreden' te zijn met het vonnis van de rechtbank van Eerste aanleg in Brussel, in de zaak die door Charta-21 werd aangespannen rond de CovidScanBE-app. De rechter verklaarde de belangrijkste claim van de aanklagers als ongegrond.

CovidScanBE is de mobiele applicatie waarmee het Covid Safe Ticket gecontroleerd kan worden. De vzw Charta 21 eiste via de Franstalige rechtbank van Eerste aanleg in Brussel dat de app werd opgeschort.

De klacht, gericht tegen het eHealth-platform dat de aanmaak en controle van QR-codes beheert, ging over de lijst van certificaten die tijdelijk 'rood' kleuren omwille van schrapping, onregelmatigheden of omwille van een recente positieve coronatest. Charta21 vond dat de app onvoldoende garantie biedt voor de bescherming van de persoonlijke gegevens, in casu medische informatie van gebruikers.

De manier waarop de app de zogenaamde 'suspension list' beheert, werd door de rechter echter beoordeeld als correct en voldoende veilig. De informatie in het bedoelde mechanisme is ook geen persoonlijke informatie. 'Er kan geen enkele informatie omtrent de reden van de schorsing worden afgeleid, noch informatie over de identiteit van de houder van het certificaat', liet het eHealth-platform eind oktober al weten in een verklaring.

CovidScanBE is de mobiele applicatie waarmee het Covid Safe Ticket gecontroleerd kan worden. De vzw Charta 21 eiste via de Franstalige rechtbank van Eerste aanleg in Brussel dat de app werd opgeschort.De klacht, gericht tegen het eHealth-platform dat de aanmaak en controle van QR-codes beheert, ging over de lijst van certificaten die tijdelijk 'rood' kleuren omwille van schrapping, onregelmatigheden of omwille van een recente positieve coronatest. Charta21 vond dat de app onvoldoende garantie biedt voor de bescherming van de persoonlijke gegevens, in casu medische informatie van gebruikers.De manier waarop de app de zogenaamde 'suspension list' beheert, werd door de rechter echter beoordeeld als correct en voldoende veilig. De informatie in het bedoelde mechanisme is ook geen persoonlijke informatie. 'Er kan geen enkele informatie omtrent de reden van de schorsing worden afgeleid, noch informatie over de identiteit van de houder van het certificaat', liet het eHealth-platform eind oktober al weten in een verklaring.