De acceptatie van solid state drives voor primaire opslag voor computers blijft versnellen. De opmars van SSD's gaat ten koste van het volume harddisks. Dat aandeel daalde in het West-Europese IT-distributiekanaal in het vierde kwartaal van 2019 tot 9,4 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Britse marktvorser Context.

Ruim 93 procent van de nieuwe laptops die in Q4 2019 werden verkocht, hadden een SSD als primair opslagmedium. Dat is een stijging van 66,7 procent tegenover dezelfde periode in 2017. SSD's worden ook steeds vaker gebruikt in desktopcomputers. Eind 2019 was 82 procent die nieuwe toestellen al uitgerust met een solid state drive, tegenover 48,5 procent in 2017.

De acceptatie van SSD's verloopt het snelst in Scandinavië en Nederland, regio's die eind 2019 een bijna 'harddiskvrije' pc-markt kenden: amper twee procent van de laptops en desktops was er nog uitgerust met een klassieke HDD. Duitsland staat op plek twee met een SSD-aandeel van 93,4 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 90,1 procent. De overgang is langzamer in Zuid-Europa, waar eind 2019 gemiddeld 85 procent van de pc's werd verkocht met SSD's.

Dalende prijs per gigabyte

"De sterke daling van de prijs per gigabyte in 2019 is de belangrijkste oorzaak van het versnellen van de acceptatie van SSD", zegt Gurvan Meyer, Business Enterprise Analyst bij Context. "Ondertussen worden online opslagdiensten goedkoper en neemt het gebruik van online streamingdiensten toe, waardoor er minder behoefte is aan lokale opslag met hoge capaciteit."

Volgens de marktvorser is het vrijwel zeker dat er tegen het einde van 2020 in West-Europa geen enkele nieuwe notebook meer wordt verkocht met een harddisk als primair opslagmedium.

In samenwerking met Dutch IT Channel

