TCL stopt eind augustus met de productie van BlackBerry-smartphones. Of een ander bedrijf het stokje van de Chinese fabrikant overneemt, is nog niet bekend. Daarmee lijkt het einde voor de iconische smartphone nu echt nabij.

Na 31 augustus trekt de Chinese TCL Corporation de stekker uit de BlackBerry-productie. Twee jaar later, op 31 augustus 2022, zal het bedrijf ook stoppen met de technische ondersteuning van de bestaande toestellen. Daarmee komt het einde van de iconische telefoon er voor de tweede keer aan.

De eerste BlackBerry van de Canadese fabrikant RIM verscheen in 1999. In de jaren daarna groeide het merk al snel uit tot een grootmacht op de markt voor mobiele telefoons. De fabrikant bleef stug vasthouden aan een fysiek toetsenbord, al werd dat later wel gecombineerd met een klein aanraakscherm.

Uiteindelijk moest BlackBerry het afleggen tegen het geweld van de iPhones en Android-toestellen. De fabrikant probeerde in 2013 nog een comeback te forceren met de Z10 en Z30, toestellen die wél over een groot touchscreen beschikten en daarnaast waren uitgerust met het - voor die tijd - moderne BlackBerry 10 besturingssysteem. Die toestellen konden het tij echter niet meer keren.

In 2016 besloot BlackBerry om zelf geen mobiele telefoons meer te maken en zich te richten op de software en de beveiliging. TCL mocht exclusief de naam BlackBerry gebruiken voor zijn telefoons, die sindsdien trouwens gewoon Android als besturingssysteem gebruiken. BlackBerry heeft op het moment van schrijven nog vier modellen in het gamma: drie daarvan beschikken nog steeds over het ooit zo kenmerkende fysieke toetsenbord.

De licentie van TCL loopt in augustus af. Het is niet bekend waarom de overeenkomst niet wordt verlengd en wie het besluit nam om te stoppen.

De Key2 LE: wellicht een van de allerlaatste BlackBerry-toestellen © BlackBerry/TCL

