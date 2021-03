Sony sluit deze zomer de PSN-winkels voor een reeks oudere toestellen. Gebruikers zullen dan online geen nieuwe games meer kunnen kopen voor de PlayStation 3, PS Vita en PSP.

De downloadwinkels voor PlayStation 3 en PSP gaan op 2 juli dicht, die van PS Vita op 27 augustus. Dat heeft Sony aangekondigd op zijn ondersteuningspagina. Eens deze winkelpagina's gesloten zijn, zal je geen nieuwe games of uitbreidingspakketten meer kunnen kopen voor die platformen.

Migratie naar nieuwere platformen

Het lijkt er vooral op dat de winkelpagina door de platformen wegvalt. Zogeheten 'cross platform' games voor deze toestellen die ook werken op PS4 of PS5 zal je bijvoorbeeld nog wel kunnen kopen, zij het dan op de winkel van die toestellen. Eens je ze op je account hebt, kan je ze ook op je oudere toestel spelen.

Geld dat je op je PSN-account hebt gezet voor bijvoorbeeld PS3, kan je ook nog gebruiken voor PlayStation 4 en 5. Wie geen nieuwer toestel heeft, is er echter aan voor de moeite. Sony laat weten dat je 'credits' op PSN vervallen tenzij je een nieuwer toestel hebt. Als PlayStation 3 je laatste console is, is het dus zaak dat geld nog op te maken voor de zomer. Games die je eerder al gekocht had, zal je nog wel kunnen downloaden nadat de winkel gesloten is.

De PlayStation 3 is vijftien jaar oud. De console kwam in 2006 uit en bleek de dominante console van zijn generatie, met 87 miljoen verkochte toestellen. Van de PlayStation Portable, een draagbare gameconsole, zijn sinds 2004 zo'n 81 miljoen exemplaren verkocht. De opvolger, PS Vita, was iets minder succesvol. Het toestel kwam in 2011 uit maar moest de duimen leggen voor de populairdere draagbare consoles van Nintendo. Er zouden er maar zo'n 15 miljoen van zijn verkocht, en nieuwe games vinden voor het toestel is al jaren moeilijk.

De downloadwinkels voor PlayStation 3 en PSP gaan op 2 juli dicht, die van PS Vita op 27 augustus. Dat heeft Sony aangekondigd op zijn ondersteuningspagina. Eens deze winkelpagina's gesloten zijn, zal je geen nieuwe games of uitbreidingspakketten meer kunnen kopen voor die platformen. Het lijkt er vooral op dat de winkelpagina door de platformen wegvalt. Zogeheten 'cross platform' games voor deze toestellen die ook werken op PS4 of PS5 zal je bijvoorbeeld nog wel kunnen kopen, zij het dan op de winkel van die toestellen. Eens je ze op je account hebt, kan je ze ook op je oudere toestel spelen. Geld dat je op je PSN-account hebt gezet voor bijvoorbeeld PS3, kan je ook nog gebruiken voor PlayStation 4 en 5. Wie geen nieuwer toestel heeft, is er echter aan voor de moeite. Sony laat weten dat je 'credits' op PSN vervallen tenzij je een nieuwer toestel hebt. Als PlayStation 3 je laatste console is, is het dus zaak dat geld nog op te maken voor de zomer. Games die je eerder al gekocht had, zal je nog wel kunnen downloaden nadat de winkel gesloten is. De PlayStation 3 is vijftien jaar oud. De console kwam in 2006 uit en bleek de dominante console van zijn generatie, met 87 miljoen verkochte toestellen. Van de PlayStation Portable, een draagbare gameconsole, zijn sinds 2004 zo'n 81 miljoen exemplaren verkocht. De opvolger, PS Vita, was iets minder succesvol. Het toestel kwam in 2011 uit maar moest de duimen leggen voor de populairdere draagbare consoles van Nintendo. Er zouden er maar zo'n 15 miljoen van zijn verkocht, en nieuwe games vinden voor het toestel is al jaren moeilijk.