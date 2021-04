Microsoft stopt volgend jaar met ondersteuning voor meerdere versies van .NET Framework, specifiek degene die SHA-1 gebruiken voor digitale handtekening.

.NET Framework is een gratis ontwikkelingskader voor het maken van .NET applicaties, websites en meer. Het ding draait op meerdere besturingssystemen maar is voornamelijk gekend van Windows. De versies 4.5.2, 4.6 en 4.6.1 zullen volgend jaar, waarschijnlijk vanaf 26 april 2022, niet langer meer ondersteund worden. Dat schrijft Microsoft in een blog.

Net als bij oudere versies van zijn besturingssystemen en software-suites, betekent dit voor Microsoft dat het vanaf volgend jaar geen nieuwe beveiligingsupdates meer voor deze .NET Frameworks zal maken, en geen technische ondersteuning voor de software zal leveren. Enige uitzondering is de .NET Framework 4.6 die in Windows 10 Enterprise LTSC 2015 ingebakken zit. Die wordt nog ondersteund zolang het besturingssysteem ondersteuning krijgt van Microsoft.

Microsoft stelt voor om tegen volgend jaar minstens naar .NET Framework 4.6.2 of nieuwer te migreren. Apps gebouwd op oudere Frameworks zouden in veel gevallen compatibel moeten zijn met de nieuwere.

Reden voor het pensioen van deze versies is het ondertekeningsmechanisme. Oudere versies gebruiken SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) voor certificaten. Het gaat om een wat ouder cryptografisch algoritme, dat niet langer als veilig gezien wordt. Microsoft heeft het systeem in nieuwere applicaties ondertussen vervangen door het iets sterkere SHA-2. Eerder haalde het bedrijf ook alle eigen apps die SHA-1 gebruiken uit het Microsoft Download Center.

