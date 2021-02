De eerstvolgende nieuwe iPhone krijgt een scherm dat altijd aan blijft. Dat claimt de doorgaans goed geïnformeerde techblogger Max Weinbach. De technologie zou vergelijkbaar zijn met die van de Apple Watch Series 5, die eveneens een scherm heeft dat niet op zwart gaat.

Het voordeel van een scherm dat actief blijft, is dat de gebruiker te allen tijde de klok en een aantal meldingen kan bekijken. De technologie is overigens verre van nieuw: het zogeheten always-on display debuteerde al op de Nokia N86 uit 2009 en vond in de jaren daarna ook zijn weg naar - vooral - de toptoestellen van Samsung, LG, Huawei en Motorola. In Android-land zijn dit soort schermen intussen gemeengoed geworden, maar iPhone-displays bleven vooralsnog volledig op zwart, totdat je het toestel ontgrendelde.

OLED vereist

Om always-on te ondersteunen, moet een smartphone een OLED-scherm hebben. Die zijn duurder dan traditionele lcd's, maar hebben als voordeel dat elke pixel apart aangestuurd kan worden. Daardoor kan het grootste deel van het scherm uitgeschakeld blijven, terwijl een paar beeldpunten geactiveerd worden om bijvoorbeeld de tijd en batterijstatus te laten zien. Dat kost nauwelijks accucapaciteit. Met een lcd-scherm kan dit niet, omdat de achtergrondverlichting dan meteen voor het hele display aanspringt.

De iPhone X uit 2017 was de eerste smartphone van Apple met een OLED-scherm. Sinds de iPhone 12-serie van afgelopen jaar, maken ook de goedkopere modellen gebruik van OLED. Of de altijd aan-functie via een software-update ook naar oudere iPhones komt, is niet bekend.

