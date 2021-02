Computerspellenmaker EA, onder meer bekend van de FIFA-voetbalspellen, koopt mobiele branchegenoot Glu Mobile voor 2,1 miljard dollar.

Glu Mobile maakte onder meer mobiele versies van Call of Duty-schietspellen, puzzelklassieker Lemmings en skateboardserie Tony Hawk. Het bedrijf zit daarnaast achter de populaire app Kim Kardashian: Hollywood, waarin spelers zo snel mogelijk rijk en beroemd moeten worden. Ook titels als Design Home, Covet Fashion en MLB Tap Sports Baseball komen uit de koker van Glu. Door dit portfolio aan de eigen onderneming toe te voegen bereikt EA naar eigen zeggen ineens een veel groter publiek.

EA-topman Andrew Wilson ziet in mobiele computerspelletjes een grote toekomst. 'Mobiel blijft groeien als het grootste gamingplatform ter wereld, en met de toevoeging van Glu's games en talent verdubbelen we de omvang van ons mobiele bedrijf', benadrukt hij.

EA, dat zelf ook bekend is van schietspel Battlefield, racespel Need for Speed en The Sims, ziet door de overname ook extra kansen als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe spellen. Door het inlijven van Glu krijgt het bedrijf er meer dan vijfhonderd gameontwikkelaars bij.

Glu Mobile maakte onder meer mobiele versies van Call of Duty-schietspellen, puzzelklassieker Lemmings en skateboardserie Tony Hawk. Het bedrijf zit daarnaast achter de populaire app Kim Kardashian: Hollywood, waarin spelers zo snel mogelijk rijk en beroemd moeten worden. Ook titels als Design Home, Covet Fashion en MLB Tap Sports Baseball komen uit de koker van Glu. Door dit portfolio aan de eigen onderneming toe te voegen bereikt EA naar eigen zeggen ineens een veel groter publiek.EA-topman Andrew Wilson ziet in mobiele computerspelletjes een grote toekomst. 'Mobiel blijft groeien als het grootste gamingplatform ter wereld, en met de toevoeging van Glu's games en talent verdubbelen we de omvang van ons mobiele bedrijf', benadrukt hij.EA, dat zelf ook bekend is van schietspel Battlefield, racespel Need for Speed en The Sims, ziet door de overname ook extra kansen als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe spellen. Door het inlijven van Glu krijgt het bedrijf er meer dan vijfhonderd gameontwikkelaars bij.