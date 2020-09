Elektrische auto's in de lift in de Europese Unie

Elektrische wagens waren in het tweede kwartaal goed voor 7,2 procent van de nieuw verkochte auto's in de Europese Unie. Dat is drie maal zoveel als een jaar geleden, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.

De verkoop van diesels en benzines kreeg zware klappen tijdens de coronacrisis. Er werden in het tweede kwartaal de helft minder wagens met een klassieke verbrandingsmotor gekocht. Toch blijven ze veruit het populairst, met een marktaandeel voor diesels en benzines van samen meer dan 80 procent. Het aantal nieuw verkochte elektrische wagens steeg in het tweede kwartaal meer dan 53 procent tot bijna 130.000 voertuigen, goed voor een marktaandeel van 7,2 procent. Hybride auto's - die dus zowel elektrisch als met benzine kunnen rijden - blijven het populairste alternatief voor traditionele verbrandingsmotoren en kennen in de Europese Unie een marktaandeel van 9,6 procent. De verkoop van diesels en benzines kreeg zware klappen tijdens de coronacrisis. Er werden in het tweede kwartaal de helft minder wagens met een klassieke verbrandingsmotor gekocht. Toch blijven ze veruit het populairst, met een marktaandeel voor diesels en benzines van samen meer dan 80 procent.Het aantal nieuw verkochte elektrische wagens steeg in het tweede kwartaal meer dan 53 procent tot bijna 130.000 voertuigen, goed voor een marktaandeel van 7,2 procent. Hybride auto's - die dus zowel elektrisch als met benzine kunnen rijden - blijven het populairste alternatief voor traditionele verbrandingsmotoren en kennen in de Europese Unie een marktaandeel van 9,6 procent.