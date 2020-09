Lucid Air heeft haar elektrische wagen voorgesteld. Die pakt vooral uit met een enorm bereik en snelle laadtijd. Al is het nog even wachten voor hij in Europa te koop is.

Hoewel de praktijk het nog moet uitwijzen, wordt hij door sommigen al wel de Tesla-killer genoemd. Lucid Motors ontwikkelde zelf de aandrijving voor haar elektrische motor en belooft daarbij een aandrijving tot 1.080PK en een bereik tot 832 kilometer.

Met een DC snellader is het bovendien mogelijk om 32 kilometer per minuut te 'tanken', wat wil zeggen dat je op twintig minuten tijd een bereik van 480 kilometer krijgt.

Lucid Air © Lucid Motors

De Lucid Air zelf is een luxueuze sedan en claimt de meest aero-efficiënte wagen in zijn klasse te zijn met een luchtweerstand van 0,21. Verder is de wagen uitgerust met 32 sensoren om level 2 en level 3 autonoom rijden (autonoom rijden onder bepaalde en ideale omstandigheden).

Lucid Air © Lucid Motors

Maar hoewel de wagen nu formeel wordt gelanceerd en te bestellen is, is het nog wel een hele tijd wachten voor hij echt te koop is. Een Europese datum is er nog niet, in de VS worden vier modellen vanaf begin volgend jaar aangeboden.

Lucid Air © Lucid Motors

De Air Dream Edition, de wagen met alle toeters en bellen, komt in het voorjaar van 2021 en zal 169.000 dollar kosten. De volledig uitgeruste Air Grand Touring volgt midden 2021 voor 139.000 dollar. Eind volgend jaar komt de Air Touring voor 95.000 dollar en vanaf 2022 volgt de 'Gewone' Air voor 80.000 dollar.

Lucid Air © Lucid Motors

