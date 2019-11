Elektrische auto's hebben al een eigen raceklasse, de Formule E. Voor drones is er ook een competitie, de Drone Racing League. Nu komt er ook een raceklasse voor elektrische sportvliegtuigen.

De competitie, de Air Race E, gaat volgend jaar van start, met steun van vliegtuigbouwer Airbus. Racen moet helpen om de technologie voor elektrisch aangedreven vliegtuigen te ontwikkelen.

Alle deelnemers aan de Air Race E gebruiken hetzelfde racevliegtuig, de White Lightning. Dat is onlangs onthuld op een luchtshow in Dubai. Het toestel haalt een snelheid van ongeveer 450 kilometer per uur. De accu kan vijf minuten op vol vermogen vliegen en daarnaast ongeveer 10 minuten op een rustiger tempo. Tijdens een race moeten acht piloten tegelijk over een circuit van 5 kilometer lang gaan vliegen, ongeveer tien meter boven de grond. Wie na tien rondes als eerste over de finish komt, wint. De kalender voor het eerste raceseizoen is nog niet bekend.

Een handvol teams hebben zich tot nu toe aangemeld, een aantal Amerikaanse teams, een Canadees, Duits, Frans en Nederlands team. Team NL heeft zijn vliegtuig voorlopig Fanta genoemd, vanwege de fel oranje kleur.