Eén op drie Belgen wil als volgende wagen een hybride of elektrisch aangedreven voertuig. Maar de prijs moet onder de 30.000 euro om de meesten te overtuigen.

33 procent van de Belgen wil een EV of hybride aanschaffen. Maar de voornaamste obstakels zijn betaalbaarheid, actieradius en de laadinfrastructuur, zowel thuis, op het werk als openbaar. Dat blijkt uit de Global Automotive Consumer Study van Deloitte die in ons land bij 1057 mensen werd uitgevoerd.

De voornaamste redenen om een elektrische of hybride aandrijving te kiezen zijn de lagere brandstofkosten, bezorgdheid om het klimaat, een betere rijervaring, minder onderhoud en op de vijfde plaats overheidsstimuli (bijvoorbeeld fiscale aftrekbaarheid).

Maar het grootste obstakel om volledig elektrisch te gaan blijft het prijskaartje. 67 procent van de bevraagde Belgen wil een elektrische wagen onder de 30.000 euro kopen. Dat aanbod is momenteel nog beperkt.

7 procent wil minder dan 10.000 euro uitgeven

15 procent wil 10.000 tot 15.000 euro uitgeven

45 procent wil 15.000 tot 30.000 euro uitgeven

21 procent wil 30.000 tot 50.000 euro uitgeven

4 procent wil 50.000 tot 75.000 euro uitgeven

7 procent geeft geen bedrag op

Deloitte deed ook navraag naar de laadinfrastructuur. Daarbij verwacht 64 procent vooral thuis te kunnen opladen. 19 procent noemt openbare laadplaatsen als voornaamste plek. 16 procent noemt hiervoor het werk.

Uit de rondvraag blijkt ook nog dat de consument nog twijfels heeft over de veiligheid van zelfrijdende wagens. 47 procent denkt niet dat zo'n wagen veilig genoeg zal zijn, dat ik iets hoger dan de 43 procent uit hetzelfde onderzoek in 2019. Ook vreest 58 procent dat een geconnecteerde wagen kan gehackt worden.

