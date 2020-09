Een Nederlands onderzoek wijst er op dat elektrische wagens wel degelijk veel minder CO² uitstoten dan hun diesel- en bezinevarianten. Zelfs als de uitstoot van de productie van de batterij wordt meegeteld.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven, in opdracht van Die Grünen, de Duitse groene partij. Ze moet een tegenstem bieden nu er in Duitsland enkele studies zijn opgedoken die stellen dat elektrische wagens niet minder CO² uitstoten dan hun fossiele tegenhangers.

Het interessantste cijfer voor eindgebruikers is dat elektrische wagens veel langer kunnen meegaan dan algemeen aangenomen. De onderzoekers van de TU Eindhoven verwijzen naar studies die claimen dat een batterij slechts 150.000 kilometer meegaat, waar een dieselwagen 300.000 kilometer haalt. Maar dat is niet gebaseerd op feitelijk onderzoek zeggen ze. Op basis van data gaan ze er van uit dat een EV in werkelijkheid meer dan 500.000 kilometer haalt. Een gemiddelde elektrische wagen in Europa zou vlot 250.000 kilometer moeten halen.

Een batterij daalt de eerste jaren met 2,3 procent per jaar, maar nadien is dat minder. De onderzoekers wijzen daarvoor naar een andere studie die stelt dat de batterijen doorgaans de totale levensduur hun wagen overleven.

Het onderzoek merkt ook op dat het verkeerd is om te veronderstellen dat de stroom voor elektrische wagens de facto afkomstig is van vervuilende energiecentrales. Dat is al twintig jaar een evoluerend proces dat ook in de komende twintig jaar verder zal vergroenen.

Uitstoot batterijproductie valt mee

Een vaak gebruikt argument van klassieke autobouwers is dat de productie van een batterij enorm belastend is voor het milieu, waardoor een EV ontzettend lang moet rijden om op gelijke tred te komen met een verbrandingsmotor. Ook dat klopt niet.

De TU Eindhoven stelt dat een volledig elektrische Volkswagen eGolf 54 procent minder CO² uitstoot dan een Toyota Prius 1,8L van 2020. Al na 28.000 kilometer is de uitstoot door de productie van de batterij 'terugbetaald' en rijdt de eGolf met minder uitstoot dan de Prius.

Bij grotere wagens keken de onderzoekers naar de Mercedes C 220d en de Tesla Model 3. Hier ligt het verschil in uitstoot op 65 procent en is de uitstoot door de batterij na 30.000 kilometer gecompenseerd. Bij de zeer luxueuze wagens, een Bugatti Veyron versus een elektrische Porsche Taycan S is dat zelfs al na 11.000 kilometer.

Beter dan vroeger

Wat ook vaak over het hoofd wordt gezien is dat schaalproductie en een verbetering van de processen er vandaag voor zorgt dat de energie nodig voor de productie van batterijcellen een pak lager is dan vroeger.

Het onderzoek weerlegt een aantal studies die claimen dat er 175 kilogram CO² per batterij vrijkomt. Daarvoor baseren ze zich op een controversiële studie uit 2017, die in 2019 werd aangepast om te stellen dat het maar 85 kilogram was. De onderzoekers van TU eindhoven gaan uit van 40 tot 100 kilogram, met een mediaan op 75 kilogram per kWh.

Het onderzoek wordt weliswaar in opdracht van een politieke partij uitgevoerd, maar weerlegt wel enkele argumenten om niet voor elektrische wagens te kiezen. Zo wordt de uitstoot voor de productie van benzine en diesel vaak niet of amper meegeteld, terwijl ze 24-30 procent toevoegen aan de uitstoot die de wagen zelf produceert.

Wat ook meetelt is dat verbrandingsmotoren een zeer volwassen technologie is die nog weinig ruimte heeft voor verbetering. Wagens worden wel zuiniger, maar ze blijven terugvallen op olie, waar de stroom om elektrische wagens aan te drijven met de tijd op een duurzamere manier kan worden opgewekt.

