Pure Solutions, specialist in consultancy rond Qlik, vervoegt het team van Element61. Het business analytics consultancybedrijf versterkt via de overname het eigen aanbod rond de BI-software Qlik.

Pure Solutions werd opgericht in 2010 en focust al sinds dag één op Qlik. Pure Solutions is onder meer actief in de textiel-, transport- en bakkerijsector, maar werkt ook voor gerechtsdeurwaarders en advocaten. Over de laatste 9 jaar leverde het bedrijf diensten aan meer dan 160 klanten. "Qlik blijft een leider op het vlak van business intelligence en heeft een aanzienlijke groep tevreden gebruikers. De versterking met het Pure Solutions team, betekent voor Element61 een fantastische kans om onze Qlik-dienstverlening te vervolledigen", zegt Stijn Vermeulen, managing director van Element61 dat deel uit maakt van Moore Belgium. Met name in West-Vlaanderen - Pure Solutions is gevestigd in Kortrijk - en in het kmo-segment versterkt Element61 haar aanwezigheid.

Als onderdeel van de transactie tekende Element61 met Organi en B-inside - twee minderheidsaandeelhouders van Pure Solutions - een samenwerkingsovereenkomst op lange termijn. Het doel is om beide bedrijven en hun toepassingen en klanten te blijven ondersteunen, maar ook om extra diensten van Element61 aan te bieden: denk aan toepassingen rond data science en performance management.

Het in 2007 opgerichte Element61 stelt nu zo'n 65 mensen tewerk met gemiddeld meer dan dertien jaar analytics-ervaring. Het gecombineerde zakencijfer zal meer dan 11 miljoen euro bedragen. Hoeveel het bedrijf voor Pure Solutions betaalt is niet bekend. Omzetcijfers deelt Pure Solutions niet. In het laatste boekjaar 2018 noteert het bedrijf een brutomarge van afgerond 362.000 euro en een bedrijfswinst van bijna 144.000 euro.