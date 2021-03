Transmissienetbeheerder Elia gaat hoogspanningsmasten inspecteren via drones. Later dit jaar zal dat ook gebeuren met de hoogspanningslijnen in ons land.

Dit jaar is de hoogspanningsbeheerder van plan vierhonderd masten te inspecteren met drones. Door het inzetten van drones hoeft niemand meer in een mast te klimmen, en hoeven de lijnen niet te worden uitgeschakeld.

Wetgeving nog niet op punt

De opnames zullen via artificiële intelligentie worden geanalyseerd. Dat moet toelaten eventuele herstelpunten op te lijsten. Zo kan bijvoorbeeld metaal roesten, kan beton scheuren of kunnen vogelnesten voor moeilijkheden zorgen. Het gaat om een proefproject, met uiteindelijk als bedoeling dit in heel het land uit te rollen.

Behalve masten wil Elia ook de hoogspanningslijnen gaan controleren. Dat gaat gebeuren met een veel grotere drone, die vele kilometers kan afleggen. De Belgische wetgeving voor vluchten buiten het gezichtsveld staat nog niet volledig op punt. Toch is het de bedoeling dat Elia deze zomer met dergelijke verre controlevluchten kan beginnen testen.

Dit jaar is de hoogspanningsbeheerder van plan vierhonderd masten te inspecteren met drones. Door het inzetten van drones hoeft niemand meer in een mast te klimmen, en hoeven de lijnen niet te worden uitgeschakeld.De opnames zullen via artificiële intelligentie worden geanalyseerd. Dat moet toelaten eventuele herstelpunten op te lijsten. Zo kan bijvoorbeeld metaal roesten, kan beton scheuren of kunnen vogelnesten voor moeilijkheden zorgen. Het gaat om een proefproject, met uiteindelijk als bedoeling dit in heel het land uit te rollen.Behalve masten wil Elia ook de hoogspanningslijnen gaan controleren. Dat gaat gebeuren met een veel grotere drone, die vele kilometers kan afleggen. De Belgische wetgeving voor vluchten buiten het gezichtsveld staat nog niet volledig op punt. Toch is het de bedoeling dat Elia deze zomer met dergelijke verre controlevluchten kan beginnen testen.