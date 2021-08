Netbeheerder Elia zet nu ook drones in voor de inspectie van zijn hoogspanningslijnen, zo kondigde het bedrijf maandag aan. Eerder dit jaar werd al gestart met de inspectie van hoogspanningsmasten door drones.

De eerste controle van een hoogspanningslijn gebeurde in de buurt van Trois-Ponts (Luik), waarbij een helikopterdrone werd ingezet. Die kunnen inspecties uitvoeren op langere afstanden en vervangen op termijn de inspecties met klassieke helikopters. 'Dat vermindert de risico's, verkleint de ecologische voetafdruk en verhoogt de efficiëntie van deze noodzakelijke inspecties', aldus Elia.

Door drones in te zetten bij de inspectie van hoogspanningsmasten, moet niemand meer in de mast klimmen en hoeven de lijnen niet te worden uitgeschakeld. Dit jaar worden zo'n vierhonderd masten op deze manier gecontroleerd.

De eerste controle van een hoogspanningslijn gebeurde in de buurt van Trois-Ponts (Luik), waarbij een helikopterdrone werd ingezet. Die kunnen inspecties uitvoeren op langere afstanden en vervangen op termijn de inspecties met klassieke helikopters. 'Dat vermindert de risico's, verkleint de ecologische voetafdruk en verhoogt de efficiëntie van deze noodzakelijke inspecties', aldus Elia.Door drones in te zetten bij de inspectie van hoogspanningsmasten, moet niemand meer in de mast klimmen en hoeven de lijnen niet te worden uitgeschakeld. Dit jaar worden zo'n vierhonderd masten op deze manier gecontroleerd.