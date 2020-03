Cisco benoemt Elisabeth De Dobbeleer tot Partner Lead EMEAR, daarmee wordt ze de hoogste Belgische bij Cisco.

De Dobbeleer werkt sinds eind 2000 voor Cisco. Momenteel woont ze in België maar in het verleden werkte ze onder meer acht jaar voor Cisco in Azië, het Midden-Oosten en Afrika.Met die ervaring wordt ze nu Partner Lead EMEAR, daarbij wordt ze verantwoordelijk voor strategische groei-initiatieven en transformatieprogramma's in Cisco's partnerbusiness in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Rusland. Daarbij zal ze nauw samenwerken met channel partners, Cisco's belangrijkste verkoopskanaal, en de Global Partner Organization bij Cisco.Tot voor kort was De Dobbeleer vicepresident en deputy general counsel voor EMEAR. In haar nieuwe functie volgt ze David Meads op, die Cisco UK en Ierland gaat leiden.