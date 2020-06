Er verschenen het voorbije jaar liefst 4,18 miljoen nieuwe schadelijke Android-malware apps. Volgens de Duitse IT-beveiligingsexpert G Data CyberDefense betekent dit dat er elke 7,5 seconden ergens een geïnfecteerde Android-applicatie opduikt. Het bedrijf meldt dit in zijn jaarlijkse Mobile Malware Analyse.

De recentste cijfers zijn een nieuw diepterecord na de 4,12 miljoen malafide toepassingen een jaar eerder. Uit de analyse van G Data blijkt verder dat er dagelijks gemiddeld tienduizend nieuwe schadelijke samples worden ontwikkeld.

Toename van adware

Met name adware is bezig aan een flinke opmars bij Android-apparaten. Dit is een vorm van malware die zich in het apparaat verbergt en advertenties presenteert. Sommige adware monitort ook het online gedrag van de gebruiker, om vervolgens slachtoffers met specifieke advertenties te bestoken. Hoewel het op het eerste gezicht minder schade aanricht dan gijzelsoftware, mag adware niet worden onderschat. Het kan immers ook persoonlijke data verzamelen of de browsergeschiedenis lezen; gegevens die kunnen worden doorverkocht om geld te verdienen.

De stijging is volgens de onderzoekers ook te 'danken' aan het feit dat cybercriminelen adware blijven innoveren. Ze omzeilen bijvoorbeeld antivirusprogramma's of maken gebruik van zwakke plekken in het besturingssysteem. Bovendien is adware vrij eenvoudig om te ontwikkelen en de opbrengst maximaal, dit in tegenstelling tot kwaadaardige malware zoals ransomware. 'Vooral gratis apps bevatten vaak adware als alternatieve inkomstenbron', klinkt het bij G Data CyberDefense. 'We zien steeds vaker dat app-winkels van derden adware verspreiden en adviseren Android-gebruikers dan ook om uitsluitend toepassingen via de Google Play Store te installeren.'

Stalkerware in opmars

Daarnaast zien de onderzoekers ook een toename in stalkerware: monitoringsoftware of spyware die wordt gebruikt voor stalking. De term werd bedacht toen mensen op grote schaal commerciële apps voor ouderlijk toezicht begonnen te gebruiken om hun echtgenoten of partners te bespioneren. Om de app te installeren hebben aanvallers fysieke toegang nodig tot het toestel van het slachtoffer. Maar eenmaal geïnstalleerd blijven de apps vaak verborgen terwijl ze precies kunnen zien wat het slachtoffer doet.

