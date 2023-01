We weten het al even: wetenschappelijke beroepen trekken (te) weinig meisjes en vrouwen aan. STEM is echter duidelijk een sector die behoefte heeft aan talent. Het initiatief 'Elles bougent' wil daar mee verandering in brengen in België.

De vereniging 'Elles Bougent' werd opgericht in Frankrijk in 2006 en wil jonge vrouwen, scholieren en studenten aantrekken voor een loopbaan in de wetenschappelijke en technische sectoren (STEM) door de passie voor die jobs over te brengen. In Frankrijk brengt de vereniging individuen (voornamelijk scholieren in STEM-richtingen, vrouwelijke ingenieurs en technici) samen met bedrijven, scholen en universiteiten.

"Het doel is om vrouwelijke studenten te laten kennismaken met de beroepen van ingenieur en technicus, om te bewijzen dat deze zogenaamde 'mannelijke' beroepen toegankelijk zijn voor meisjes. We willen via getuigenissen van ingenieurs, technici en studenten bovendien ook jonge meisjes in staat stellen om zichzelf te identificeren met die beroepen, en er uiteindelijk ook voor te kiezen', legt Maryse Colson uit, 'cultuurmanager' bij Euranova (een dienstenbedrijf gespecialiseerd in big data en artificiële intelligentie) en initiatiefnemer van het project 'Elles Bougent' in België.

In de praktijk zal de groep zich in ons land zowel richten op bedrijven (via sponsors en partners) als op onderwijsinstellingen van het lager onderwijs (vanaf het vierde leerjaar) en het secundair onderwijs, met een focus op tienermeisjes. Daarbij worden ook de ouders en leerkrachten te vergeten.

De vereniging 'Elles Bougent' werd opgericht in Frankrijk in 2006 en wil jonge vrouwen, scholieren en studenten aantrekken voor een loopbaan in de wetenschappelijke en technische sectoren (STEM) door de passie voor die jobs over te brengen. In Frankrijk brengt de vereniging individuen (voornamelijk scholieren in STEM-richtingen, vrouwelijke ingenieurs en technici) samen met bedrijven, scholen en universiteiten."Het doel is om vrouwelijke studenten te laten kennismaken met de beroepen van ingenieur en technicus, om te bewijzen dat deze zogenaamde 'mannelijke' beroepen toegankelijk zijn voor meisjes. We willen via getuigenissen van ingenieurs, technici en studenten bovendien ook jonge meisjes in staat stellen om zichzelf te identificeren met die beroepen, en er uiteindelijk ook voor te kiezen', legt Maryse Colson uit, 'cultuurmanager' bij Euranova (een dienstenbedrijf gespecialiseerd in big data en artificiële intelligentie) en initiatiefnemer van het project 'Elles Bougent' in België.In de praktijk zal de groep zich in ons land zowel richten op bedrijven (via sponsors en partners) als op onderwijsinstellingen van het lager onderwijs (vanaf het vierde leerjaar) en het secundair onderwijs, met een focus op tienermeisjes. Daarbij worden ook de ouders en leerkrachten te vergeten.